Shelton logra en Stuttgart su primer título en hierba

Ben Shelton, campeón en el Stuttgart Open - Marijan Murat/dpa

Majchrzak estrenó su palmarés en 's-Hertogenbosch

Vekic doblegó a Raducanu en la final de Queen's

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El tenista estadounidense Ben Shelton se proclamó campeón del torneo ATP 250 de Stuttgart (Alemania) este domingo para estrenar su palmarés en hierba, mientras que el polaco Kamil Majchrzak ganó su primer título ATP en 's-Hertogenbosch (Países Bajos).

Shelton superó al vigente campeón, su compatriota Taylor Fritz, por 6-4, 2-6, 6-4, para mantener su gran 2026, pese al cambio de superficie, con su tercer título de la temporada y sexto en total. Un año atrás, el estadounidense firmó el mejor resultado de su carrera en Wimbledon, llegando a los cuartos de final en el All England Club donde solo pudo frenarle el campeón Jannik Sinner.

Mientras, Majchrzak derrotó al australiano Alex de Miñaur en otra igualada final en la hierba neerlandesa (6-3, 2-6, 7-6(6)). El polaco debutará en el Top 50 mundial este lunes, uno de los cinco jugadores que han levantado su primera trofeo ATP Tour este año, junto al español Rafael Jódar, Tomás Martín Etcheverry, Ignacio Buse y Mariano Navone. En el torneo femenino, la estadounidense Robin Montgomery también ganó su primer título, sin necesidad de jugar, con la retirada de la checa Barbora Krejcikova.

Por otro lado, también en la WTA, la croata Donna Vekic completó su épica semana en Londres, repescada como 'lucky loser' tras perder en la previa, hasta conquistar el prestigioso torneo de Queen's y cortar una sequía de dos años sin ganar un título. La croata doblegó a la favorita local Emma Raducanu por 6-0, 7-6 (6).