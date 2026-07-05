Tornike Shengelia intenta penetrar ante Izan Almansa y Hugo González en el Georgia-España de clasificación para el Mundobasket de 2027 - ALBERTO NEVADO

Shengelia y Reed aprovechan el colapso de España

Chus Mateo suma su primera derrota como seleccionador al caer 91-89 ante Georgia tras una prórroga y tras desperdiciar 22 puntos de ventaja

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de baloncesto no pudo pasar a la segunda fase de la clasificación para el Mundial de Catar del año que viene con pleno de victorias después de caer este domingo por 91-89 ante Georgia, después de una prórroga y de colapsar a partir del tercer cuarto cuando tenía la victoria prácticamente encarrilada ante un rival liderado por unos imparables Tornike Shengelia y Marcquise Reed.

Chus Mateo encajó su primera derrota como seleccionador. Tras cinco buenos partidos, iba camino de un sexto brillante, pero de forma inesperada se marchó de Tbilisi con su primer revés, amargo sobre todo por la forma en la que sucedió y después de que su equipo firmase casi partido y medio de gran nivel.

España dominó desde el salto inicial y no dio respiro al conjunto local, que se jugaba mucho más, pero que estuvo desbordado hasta que la doble campeona del mundo sufrió una 'pájara' en la cancha e irrumpieron Shengelia y el nacionalizado Reed, que se combinaron para firmar 69 de los 91 puntos de los georgianos, 37 y 32 respectivamente. El equipo español, en cambio, se ahogó desde fuera (9/41 en triple) y tuvo a Willy Hernangómez (19 puntos y 8 rebotes) y a Álvaro Cárdenas (14) como los más destacados.

Ambos fueron los que tiraron del carro para intentar mantener a Georgia dentro del choque, con especial mención para el ala-pívot del Barça que únicamente descansó 29 segundos en todo un encuentro en el que la selección española arrancó muy fuerte. El 0-7 inicial fue un aviso y desde ahí fue creciendo la confianza, tanto en ataque como en defensa, hasta cerrar los primeros diez minutos 14-32.

Como era de esperar, Georgia subió la intensidad y empezó a tirar de Shengelia y Reed para tratar de meterse en el choque, pero la buena mano de Hernangómez y acciones de Mario Saint-Supéry mantuvieron a los de Chus Mateo con una renta cómoda, pero no decisiva todavía al descanso (38-52).

ESPAÑA COLAPSA

Y tras el paso por vestuarios, España volvió a ser clara dominadora y pareció encarrilar ya definitivamente la victoria con un robo de Cárdenas a Reed y bandeja fácil que ponía un esclarecedor 42-64. Quedaban casi siete minutos, pero a partir de ahí todo se torció para los visitantes, todavía con un margen cómodo para los diez minutos finales (57-71).

Georgia decidió elevar su nivel cerca de su aro y el ataque de la tetracampeona de Europa entró en barrena, con balones perdidos, posesiones sobre la bocina y sin puntería desde fuera (9/41 en triple). Shengelia y Reed tomaron las riendas y con sus puntos fueron recortando peligrosamente la renta de una España que se vio seriamente amenazada a falta de más de tres minutos tras un triple del ala-pívot (71-79).

El combinado nacional sufría para cerrar su aro y pese a que una sensacional canasta de Cárdenas le dio aire (76-81), sólo pudo salvar una prórroga con canasta final de Jaime Pradilla y buena defensa de Izan Almansa en el intento final de Shengelia. El tiempo extra comenzó bien y un triple de Hugo González puso un esperanzador 83-88, pero otra vez irrumpieron Shengelia, demoledor, y Reed para hacer hincar la rodilla a una España cuyo triple final de Cárdenas no tuvo premio.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: GEORGIA, 91 - ESPAÑA, 89 (38-52, al descanso, 83-83 al término del tiempo reglamentario).

--EQUIPOS.

GEORGIA: Ochkhikidze (-), Reed (32), Sanadze (5), Shengelia (37) y Bitadze (4) --quinteto inicial--; Jintcharadze (6), Andronikashvili (-), Merkviladze (3) y Turdziladze (4).

ESPAÑA: Cárdenas (14), Brizuela (5), González (9), Almansa (8) y Hernangómez (19) --quinteto inicial--; Parra (3), Saint-Supéry (13), Alonso (-), Oriola (5), Pradilla (7), Paulí (-), Bassas (6).

--PARCIALES: 14-32, 24-20, 19-19, 26-12 y 8-6.

--ÁRBITROS: Kozlovskis (LAT), Jurcevic (CRO) y Bongiorni (ITA). Eliminaron por faltas a Sanadze.

--PABELLÓN: Tbilisi Sports Palace.