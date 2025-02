Salvó: "Siempre estoy disponible al 100% con mi rol, no me enfado por no ir a Mundiales o Eurobaskets"

GUADALAJARA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Dreamland Gran Canaria y de la selección española Miquel Salvó defiende que "siempre" está "disponible al 100%" con su rol en el combinado nacional, por lo que no le enfada "por no ir a Mundial o Eurobaskets", en una carrera en la que ha dado "pasitos pequeños", pero se lo ha "currado mucho".

"Si una cosa he hecho bien en mi carrera es adaptarme a mi rol, yo siempre soy consciente de las cosas y tampoco me enfado porque vayan otros a Mundiales o Eurobaskets, siempre he estado disponible al 100% con mi rol y si en algunas ventanas tengo que dar un paso adelante y ser más protagonista, pues lo cojo con toda la confianza del mundo", expresó el catalán en una entrevista a Europa Press durante la concentración de la selección en Guadalajara.

Con sus minutos en Letonia en el partido este jueves de clasificación al Eurobasket de este verano, Salvó, de 30 años, suma ya 10 internacionalidades con la Absoluta, equipo en el que es consciente de que "algunas veces" debe hacer "un trabajo más sucio". "Me ha ido bien toda mi carrera hacer esto y estoy a disposición de Scariolo", dejó claro.

El de Villanueva y Geltrú nunca ha sido parte de las convocatorias de los grandes torneos que ha disputado la selección, pero se considera "un fijo" de las 'ventanas'. "Cuando te dicen que no porque hay un corte de dos o tres jugadores y más cuando estás en la previa de un Eurobasket o un Mundial, obviamente no te gusta escuchar que ya no cuentan contigo", reconoció.

"Pero después lo miras en perspectiva y dices, 'hostia, es que estoy aquí con Llull, Rudy, los Hernangómez' y en perspectiva es una pasada compartir cada día con ellos. No te vas contento a casa, pero al cabo de la semana te sientes orgulloso de poder compartir el vestuario con ellos y el día a día con ellos", puntualizó.

Y es que el camino de Salvó en el baloncesto profesional no es lo habitual, al menos en las generaciones actuales, ya que ha jugado en Liga EBA, LEB Plata, LEB Oro, hasta la ACB, incluso pasando por Bélgica, para curtirse hasta el jugador que es ahora. "He hecho un camino diferente hasta llegar hasta aquí, pero me lo he currado como todo el mundo, pero diferente", dijo.

"He hecho pasitos pequeños para llegar donde he querido siempre y también siempre agradezco a todas las personas que me han ayudado en este camino, porque sin ellas pues yo solamente no estaría aquí", reflexionó, comparando su situación con la de jóvenes como Izan Almansa o Hugo González. "Es diferente, porque ellos con 18 ya estaban aquí y yo con 18 estaba en Vilanova, en mi ciudad, jugando con mis amigos", recordó.

Pero Salvó cree que con 18 "no tenía el talento que tienen ellos y son casos diferentes". "Se trata de normalizarlo. Yo he tenido mi camino por también circunstancias mías, quizá he hecho un cambio físico más tarde, una evolución en mi juego más tarde, no he contado con la confianza necesaria cuando era joven y ellos sí. También tienen ese talento, ese desparpajo que yo no tenía. Ellos ya lo tienen innato, esa es la diferencia más que nada", agregó.

Él mismo se califica como "currante", una condición durante su carrera que "no" cansa, aunque no fue fácil su salida del Barça cuando era un niño. "Era duro el hecho de salir tarde, llegar a casa a medianoche e ir al colegio el día siguiente, era mi rutina. Nunca me he cansado, sí que había normalizado que ese último año ahí en el Barça, por cosas que iba notando, se me acababa eso y lo normalicé mucho. Tenía claro que iba a volver a mi ciudad, a mi zona de confort, a volver a retomar ese gusanillo del amor al baloncesto y me fue bien", confesó.

Para no tirar la toalla, fue clave "tener los pies en el suelo, rodearte bien, escuchar a la gente que tienes alrededor, la gente que te quiere y hacer lo que te gusta". "Yo siempre he hecho lo que me ha gustado, tengo claro que si alguna vez no me gustaba lo que estaba haciendo, no me iba feliz a casa, siempre lo hubiese dejado. Pero yo en este caso estoy contento, realizado con lo que he hecho y lo que estoy haciendo y lo que voy a hacer, espero durante más tiempo", celebró.

"Siempre he sido ambicioso y lo soy, pero también realista, no me he puesto objetivos de ganar la NBA, ni cuando era mi primer año de ACB quería ganar la ACB. Tienes que ponerte objetivos realistas, tener la cabeza muy bien amueblada, rodearte bien y a partir de aquí ir consiguiendo objetivos. Puedes estar orgulloso de ti mismo, y cada vez intentar ponerte objetivos un poco más ambiciosos dentro de una realidad. Tú eres quien eres, estás donde estás y ya está. Con esta filosofía me ha ido bien hasta el momento y voy a seguir así", comentó.

Después del décimo lugar en los Juegos de París, Salvó advirtió que "la época de Llull, Navarro, los Gasol se acaba y son irrepetibles", por lo que no se puede "estar viviendo del pasado". "Somos una generación nueva ahora que no están ellos no se tiene que dramatizar ni criticar, tenemos que adaptarnos y a partir de ahí ser realistas con lo que tenemos", valoró.

"Si ven 12 jugadores que están en la pista dándolo todo, y tirándose al suelo en cada jugada y jugando como equipo, a estar orgullosos de lo que hay y a partir de aquí, con objetivos pequeños, ir creciendo como selección, porque seguramente veremos las mismas caras, habrá muchos años ya que ya están aquí con 18 años", añadió sobre el futuro del equipo.

Por esto, para el catalán es "un orgullo" ir a la selección, porque siente que es "una recompensa al trabajo" que hace "día a día" y "al esfuerzo". "Siempre estoy disponible para la selección, las veces que me necesiten aquí estaré", señaló, antes de admitir que ir con la selección es un "parón mental" para él.

"La rutina diaria con el equipo es muy alta, nos vemos las caras cada día y más nosotros en Gran Canaria, que los días libres nos los pasamos viajando. Mentalmente cansa un poco y venir aquí y ver a tus amigos de siempre, desconectas un poco de la rutina diaria y no descansa tu cuerpo, pero bueno, son gajes del oficio y venimos aquí con toda la ilusión del mundo", explicó.

Salvó es uno de los más veteranos en las 'ventanas', pero celebró disfrutar del "desparpajo" de los más jóvenes. "Todo les da un poco igual, no tienen vergüenza y esto es lo mejor, que vienen aquí como sin presión, haciendo lo que ellos saben hacer, que es divertirse. Hay mucho talento, sí que hace falta tiempo y no podemos exigirles el 100% ya, pero yo creo que el futuro a corto o medio plazo está en buenas manos", aseguró.

Finalmente, Salvó desveló que está "muy a gusto" en el Gran Canaria, por lo que está lleno "de confianza" para el futuro. "Ahora nos hemos quedado en semifinales de la Copa del Rey, que es un pasito más respecto a estos años. Ahora, en Eurocup, queremos ir un poco más lejos, y luchar por el título. Lo mejor que tenemos, esta generación también, es que no nos conformamos, y tanto yo individualmente como el equipo, hay que tener ese punto de ambición", concluyó.