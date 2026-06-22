Siles y Puyol afirman que su oferta por el Estudiantes busca "fortalecer" al club y denuncian falta de transparencia

Archivo - Isa Latorre, durante un partido con el Movistar Estudiantes. - CLUB ESTUDIANTES - Archivo

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Jaime Siles, director ejecutivo del gestor de fondos de pensiones global australiano IFM Investors, y el empresario millonario Dimas de Andrés Puyol defendieron este lunes que su oferta, presentada formalmente el pasado viernes, para la compra del 100% del capital social de Club Estudiantes busca "fortalecer" al club para volver a la "élite", y denunciaron falta de transparencia.

La oferta, "vinculante y no condicionada", presenta unos términos económicos "objetivamente muy superiores a cualquier otra propuesta presentada", para competir con la presentada por Diego Megía, uno de los fundadores de la Fundación Cris contra el Cáncer, que alcanza los 12 millones.

"Nuestra oferta vinculante no ha sido debidamente trasladada al Consejo y accionistas, lo que estaría en contra del Código de Conducta Interno del club, ni tampoco ha sido compartida con los socios y aficionados. El deber de todo consejero en una sociedad es anteponer el interés de la entidad a cualquier interés particular; en este caso, esta obligación ha sido flagrantemente incumplida", denunciaron.

Ante estas "extrañas circunstancias", Siles y Puyol avanzaron los detalles de su oferta "de forma directa, transparente y no distorsionada". "Va dirigida, básicamente, a preservar el espíritu del club, su tradición y su base accionarial y social. Buscamos fortalecer al Estudiantes, dotarle de recursos suficientes y sostenibles para competir eficazmente y así retornar a la elite, que es el lugar que le corresponde a Estudiantes, el mejor club de baloncesto de España", escribieron.

Así, explicaron que la inversión total del consorcio que lideran es de 34,8 millones de euros. "Mientras una ampliación de capital diluye a los socios y accionistas del club, una inyección de capital vía patrocinio presenta la bondad de que todos los accionistas se benefician según su número de acciones sin verse condenados a la dilución", sostuvieron.

De esa cantidad superior a los 34 millones de euros, 6.837.090 se destinarían a la compra del 100% del capital social del club, lo que representa una prima del 55% sobre el valor nominal de las acciones, "la mejor oferta para cada accionista que decida vender". "Tratamos a todos los accionistas por igual. Aquí no habrá diluciones de capital futuras; no es necesario, por los compromisos irrevocables de patrocinio que se han asumido. Como bien sabéis, no ha sido así en ocasiones anteriores", advirtieron.

El consorcio se compromete, además, a inyectar 2 millones de euros, la mitad de ellos en el momento de la firma, en cuanto se formalice la adquisición del paquete de control de la entidad. El resto de recursos, más de 26 millones de euros, se destinarán a "dotar al Estudiantes de los recursos necesarios para crecer deportiva, formativa e institucionalmente en los próximos años".

Como relataron en la carta, Medcap Real Estate S.A., Albaluz Desarrollos Urbanos S.L. y Lasanta Capital ya han firmado un "compromiso irrevocable" de inversión total de 26 millones en las próximas tres temporadas, que se destinarán a patrocinio principal, desarrollo de cantera, captación de talento, potenciación de la estructura deportiva, programas educativos y sociales y refuerzo de la marca institucional.

"Estos 26 millones se dividen en dos compromisos de patrocinio para los próximos tres años por importe de 10 millones cada uno por parte de Medcap y de Albaluz, sociedades vinculadas a Dimas de Andrés, y 6 millones de Lasanta Capital, un patrocinador externo", agregaron.

Y aseguraron que los fondos comprometidos en esta oferta están "disponibles, son vinculantes", siempre y cuando sea la suya la propuesta ganadora, y están "debidamente detallados y respaldados por inversores de trayectoria contrastada en gestión de activos de largo plazo". Además, relataron que "no hay ningún otro equipo o proyecto deportivo, nacional o internacional", en el que estén interesados.

En su oferta, Siles y Puyol relataron que "en el muy corto plazo", durante el próximo año, el objetivo es lograr el ascenso a la Liga Endesa en la temporada 2026-27, a través de "la constitución de una plantilla de máxima competitividad, respaldada por un presupuesto de 7 millones de euros".

"En el medio plazo, durante los próximos 36 meses, el objetivo será consolidar un modelo autosuficiente tanto en el ámbito deportivo como en el económico, incrementando al mismo tiempo la repercusión social del club. Para ello se implantará una gestión deportiva moderna, apoyada en herramientas avanzadas de análisis de datos a gran escala y en una red internacional de 'scouts' que permita incorporar jugadores con proyección y desarrollar su valor mediante contratos plurianuales", prosiguió la carta.

Además, se impulsaría "una apuesta decidida por la cantera, transformando el desafío de la NCAA en una oportunidad para convertir al Estudiantes en el principal centro de referencia europeo de preparación de jugadores para el salto a la liga universitaria, con compromiso de que a su vuelta se reincorporen al club". Esta etapa estará respaldada por un presupuesto anual de "aproximadamente 15 millones de euros".

"A largo plazo, con la vista puesta en los próximos 50 años, el objetivo es convertir al Estudiantes en un referente institucional, de gestión, infraestructura deportiva y capacidad de formación a nivel internacional", expresaron, con el desarrollo de las instalaciones de Moratalaz como "centro integral de alto rendimiento y formación académica".

En el ámbito competitivo, el objetivo sería la presencia del primer equipo en la Euroliga, gracias a un presupuesto anual "de entre 30 y 50 millones de euros, impulsado por la construcción del Estudiantes Arena y por un modelo sostenible basado en el éxito deportivo, el crecimiento de los patrocinios, la generación de valor mediante la formación y traspaso de jugadores, los derechos audiovisuales, el 'merchandising' y la explotación del propio Arena".

"Con nuestra propuesta buscamos dotar de estabilidad al club, amplios recursos y la visión de muy largo plazo de reconocidos inversores, proveerle de una estructura financiera, institucional y patrimonial acorde con la dimensión de su marca, y situarlo nuevamente entre las entidades de referencia del baloncesto nacional e internacional", concluyeron.