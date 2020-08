Silva: "He tenido bastantes ofertas, pero elegí la Real porque su estilo me viene muy bien"

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El flamante jugador de la Real Sociedad David Silva desveló haber recibido "bastantes ofertas" tras anunciar su marcha del Manchester City y explicó los motivos que le llevaron a elegir al cuadro donostiarra, cuyo estilo encaja "muy bien" en su ideario futbolístico.

"He tenido bastantes ofertas en todo este tiempo, pero me he decidido por la Real porque es un club que está haciendo las cosas muy bien y porque su estilo me viene muy bien para mi juego. Además, también conozco San Sebastián porque jugué en el Eibar hace muchos años y conozco la zona", indicó en una entrevista a los medios del club 'txuri urdin'.

"Las sensaciones que tengo son muy buenas. Después de anunciar el fichaje he recibido muchas muestras de cariño y mensajes de mucha gente. Llego a una ciudad bonita, muy tranquila y eso es algo que también ha decidido mi familia. Una parte de la decisión es suya", añadió el canario de 34 años, que vuelve a la Liga española una década después.

"He visto bastante LaLiga el año pasado, vi partidos de la Real y juega muy bien. Las referencias son buenas y también del míster. Al final se pueden hacer cosas importantes, buenas, hay un buen grupo y se trata de un reto bonito e ilusionante. Para mis condiciones me viene muy bien", explicó Silva.

El centrocampista de Arguineguín dijo que está "deseando empezar". "Cuando pasan estas cosas uno quiere estar cuanto antes jugando". "Ahora toca vacaciones y vienen bien para la cabeza, pero es verdad que ya he visto cosas y es un estadio con muy buen ambiente. Antes era más frío con la pista pero ahora eso ha cambiado", sentenció.