Silver: "Soy optimista y quiero creer que vamos a poder salvar un trozo de la temporada"

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comisionado de la NBA, Adam Silver, ha reconocido que no tienen "la certeza de cuánto va a durar" el parón en la liga estadounidense debido al coronavirus, pero ha subrayado que él es "optimista por naturaleza" y que quiere creer que se podrá "salvar un trozo de la temporada".

"Soy optimista por naturaleza y quiero creer que vamos a poder salvar al menos un trozo de la temporada. Hemos hecho cosas creativas en el pasado: experimentamos con el All-Star de este año, hablamos de crear un torneo nuevo... Quizá hay cosas que podamos hacer con el formato. Ha pasado menos de una semana y los jugadores están locos por jugar y competir", explicó Silver en declaraciones a ESPN.

En cualquier caso, el comisionado reconoció que "honestamente" no sabe qué pasará en el futuro inmediato. "Todavía no tenemos una certeza de cuánto va a durar esto. Hasta hace algunos días usamos la palabra parón, pensando que iba a ser una pausa corta para guiar a nuestros jugadores y equipos, pero a estas alturas, honestamente no lo sé", dijo.

"Vamos a intentar todo lo que podamos hacer para volver a jugar, pero la seguridad de nuestros jugadores y aficionados va primero", recordó Silver, quien apuntó que no le "sorprendieron demasiado" los cuatro positivos por coronavirus de cuatro jugadores de Brooklyn Nets.

"Basándome en lo que estamos escuchando y la falta de test disponibles, mi sensación, especialmente en Nueva York, es que si coges cualquier grupo de personas vas a encontrar test que den positivo", expuso.

Preguntado por el estado de los jugadores que han contraído el virus, Silver apuntó que no hay ningún caso grave. "No que yo sepa. He estado en contacto con los jugadores que dieron positivo y hasta donde sé, dos de ellos tienen síntomas leves y los otros se mantienen asintomáticos. Pero vamos a ver, es posible que puedan empeorar", valoró con cautela.