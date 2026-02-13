Silvia Lloris sufre una rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha

Silvia Lloris of Atletico de Madrid in action during the Spanish Women League, Liga F, football match played between Atletico de Madrid Femenino and Granada CF Femenino at Centro Deportivo Wanda Alcala de Henares on January 31, 2026, in Alcala de Henares, - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La futbolista española Silvia Lloris, defensa del Atlético de Madrid, sufre una rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha, según ha informado este viernes la propia entidad colchonera en su página web y canales oficiales.

En su nota de prensa, el Atlético indicó ese diagnóstico "tras haberse sometido a pruebas médicas después de ser sustituida en el tramo final de la primera parte" en su reciente encuentro ante el Manchester United, correspondiente a la ida del 'playoff' de la Champions League Femenina.

"Nuestra jugadora pasará por quirófano en los próximos días para someterse a una intervención en la rodilla derecha. ¡Mucho ánimo, Silvia, te deseamos una pronta recuperación!", concluyó el mismo texto de prensa.