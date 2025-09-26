Simeone: "Algún partido tendrá que empezar Baena"

El técnico del Atlético apuntó que en el derbi no importará la distancia en la tabla con el Madrid

"Estamos en el proceso para intentar hacer un mejor equipo"

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, recordó que tiene un equipo "en proceso", por los fichajes de los dos últimos años, y confió en que se vea el "compromiso" de todos en el derbi de este sábado contra el Real Madrid, sin importar la distancia en la tabla que manejan los blancos.

"No me pongo a valorar lo pasado. Vivo en el presente. El Madrid ha crecido en el juego colectivo, tiene un equipo que ataca posicionalmente muy bien, defensivamente hay trabajo por parte del entrenador para presionar más arriba y por eso han ganado todos los partidos. Tendremos que llevar el partido donde creemos que les podemos hacer daño", dijo en rueda de prensa.

El 'Cholo' negó que se trate de un duelo de entrenadores y valoró la distancia de nueve puntos que les saca el líder Madrid antes del duelo en el Metropolitano. "No creo que los entrenadores seamos determinantes, lo más valioso son los futbolistas y ellos son los que terminan haciendo las diferencias", afirmó.

"Cuando empiezan los partidos no aparece la distancia en la tabla, después durante el partido la calidad de un equipo u otro puede caer del lado del que más puntos tiene. Entiendo que va a ser un partido bastante trabado en el medio. Las circulaciones y transiciones van a ser determinantes", añadió.

"Tenemos a ocho jugadores nuevos y siete la temporada pasada. Estamos en el proceso para intentar hacer un mejor equipo. Hemos hecho cosas buenas, cosas para mejorar, y estamos en el camino tratando de evolucionar partido a partido", insistió.

Además, Simeone no entró a juzgar si el Madrid es mejor con o sin Vinícius, ni en quién llega mejor, si Julián Álvarez o Kylian Mbappé. "Eso es para ustedes, no me pongo a valorar a los rivales. A Julián le veo muy bien, contento, se le ve muy comprometido con el club y el equipo, la gente le quiere mucho y ojalá que con la ayuda de ellos pueda hacer un gran partido", afirmó.

Por otro lado, el técnico rojiblanco fue preguntado por el posible regreso al once de Alex Baena. "Algún partido va a tener que empezar, no sé si este, el del Celta o el que sigue. Dependerá de lo que necesitemos, tiene una gran claridad, con su visibilidad en los últimos metros que posiblemente es uno de los mejores que tenemos, y ojalá cuando le toque lo haga de la mejor manera", confesó sobre la gran incógnita del once rojiblanco de este sábado.

Además, el 'Cholo' confesó que espera "mucho más" de Matteo Ruggeri y de Giacomo Raspadori, mientras valoró las diferentes opciones que le da Dávid Hancko. El técnico argentino negó presión por jugarse más que el Madrid en esta séptima jornada.

"En este momento no estamos valorando esa situación, ponemos el foco en qué manera preparar el partido y recuperar piernas en esta racha de cuatro partidos en nueve días. Tendrán que hacer un gran esfuerzo, con sólo tres días de descanso y el esfuerzo dependerá de la mente, de todo el compromiso que puedan darnos", dijo.

Por último, el preparador del Atlético confió en que Julián Álvarez siga creciendo después de sus tres goles contra el Rayo Vallecano, sin que ese 'hat trick' le haya aliviado en nada. "Su primer gol del año pasado fue en el quinto partido y después hizo 18 en Liga. Es un jugador extraordinario, es el mejor que tenemos y le vamos a ayudar para que siga siendo mejor todavía", terminó.