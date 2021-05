Simeone anima a los ciudadanos a proteger juntos el planeta a través del reciclaje de vidrio

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

Diego Pablo Simeone, junto con la Fundación Atlético de Madrid, protagoniza la campaña de concienciación con Ecovidrio para mostrar la importancia de reciclar vidrio para cuidar el medio ambiente, fundamental para preservar la buena salud de todos y la del planeta, con motivo del Día Mundial del Reciclaje, que se celebra este 17 de mayo.

Como informa Ecovidrio, el entrenador participa por segundo año consecutivo en esta iniciativa y, en una pieza de vídeo, destaca cómo a lo largo de su trayectoria, la constancia, superación y el trabajo en equipo han ayudado a alcanzar sus retos dentro y fuera del terreno de juego. Por ello, a través de esta inicitiva, anima a los ciudadanos a colaborar juntos en el reciclaje de envases de vidrio y contribuir a conservar el medio natural.

"Toda mi carrera se ha caracterizado por una cosa, luchar. Luchar por un puesto, contra rivales más grandes. Porque para mí, bajar los brazos no es una opción. No siempre gané, pero nunca me rendí. Y, poco a poco, logré algunos triunfos, o mejor, logramos, porque yo nunca he estado solo. Y no solo te hablo del fútbol, es la vida. Creer en lo que haces, creer en el equipo, creer en imposibles, creer que podemos tener un mundo mejor. No es solo mi futuro el que depende del verde, también es el de todos. Cuidar el medio ambiente es un partido que llevamos años jugando y, entre todos, tenemos que ganarlo", afirma el entrenador del Atlético de Madrid.

"2020 ha sido un año difícil y complicado para todos, pero sin embargo hemos podido ver cómo la concienciación a favor del medio ambiente ha crecido considerablemente. 2021 debe ser el año en el que todos consolidemos nuestras ambiciones a favor del medio ambiente y desde Ecovidrio siempre buscamos aliados comprometidos que nos hagan de amplificadores del mensaje a favor de nuestro planeta. Y, en este sentido, Diego Pablo Simeone es un auténtico convencido de que solo con trabajo en equipo defenderemos nuestro entorno natural y nuestra biodiversidad como se merece", comenta el director de marketing Ecovidrio, Borja Martiarena.

Durante el pasado año, gracias al reciclaje de vidrio, se ha logrado evitar la emisión de 526.371 toneladas de CO2, una cantidad equivalente a la que se emitiría al dar la vuelta al mundo en avión 133 veces por el ecuador de la Tierra.

También se ha evitado la extracción de 1.089.043 toneladas de materias primas (arena, sosa y caliza), un peso equivalente a casi 50 veces el Acueducto de Segovia. Juntas, todas estas materias primas, ocuparían un volumen equivalente al de las Torres Kio en Madrid; y se han ahorrado 648.162 Mwh de energía, equivalente al consumo energético de los hospitales de toda España durante casi 2 meses.