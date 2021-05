Simeone: "En un año tan difícil salió campeón el Atlético, eso tiene una marca"

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, destacó de manera especial, como una "marca" rojiblanca, el título liguero conquistado este sábado por llegar en "un año tan difícil", con la pandemia, los estadios vacíos y el maratón de partidos.

"Tengo un año más de contrato, no hace falta respuesta. Más importante que la pregunta está el crecimiento del club, la transición que pasamos reflejada este año en volver a salir campeón y venirme al recuerdo aquella tarde cuando nos estábamos yendo del Calderón y le decía a la gente que me iba a quedar porque veía que el club tenía futuro, me pone muy contento no haberme equivocado. La capacidad de gestión del club ha hecho que crezca enormemente y eso me pone más feliz que un campeonato", dijo en rueda de prensa.

El 'Cholo' celebró de manera especial el título por todos los condicionantes que tuvo la temporada. "Venimos de un año muy duro en el mundo, en la sociedad, difícil para todos los equipos, en un año tan difícil, tan complejo, salió campeón el Atlético de Madrid y eso tiene una marca. Habla de que el club y el equipo están hechos de otra cosa. En los problemas, cuando parece todo imposible, el coronavirus, no hay gente en el estadio, 31 fechas primero. Un grupo que dio todo", afirmó.

Además, el técnico rojiblanco fue preguntado por Luis Suárez, una apuesta personal. "La zona Suárez tuve suerte pero no inventé nada tampoco, Suárez es un tipo desafiante, un tipo que ante la salida del Barcelona dijo 'quiero seguir mostrando que estoy vigente', el equipo le ayudó y él se involucró, se sintió cómodo y terminó haciendo una temporada fantástica", dijo.

"Hay un trabajo detrás de mi persona enorme, un montón de gente. Mucha gente que trabaja día a día buscando que el club mejore. Hace cinco jornadas me junté con la gente que te recibe en la entrada, los primeros que ven los futbolistas y les dije que en vez de decir 'buenos días' nos dijeran 'vamos a salir campeón'", terminó.