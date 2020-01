Simeone: "El Atlético me ocupa la vida"

Publicado 25/01/2020 15:58:14 CET

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que a pesar de la dolorosa eliminación de Copa del Rey ante la Cultural Leonesa continúa "entusiasmado" con el equipo, al que dedica su "vida", y ha explicado que este domingo ante el Leganés deben mejorar "la precisión de cara a gol".

"Siempre me ocupa continuamente el equipo, no en los momentos que nos toca perder o ganar. Muchas veces me cuesta dormir por una formación antes de una final, porque no sé si poner a uno o al otro... Me ocupa mi vida el Atlético de Madrid, y la gente que me rodea lo sabe. Seguimos en esa misma línea, entusiasmados, sabiendo que vivimos del día a día y que el partido a partido no me va a generar ningún cambio en mi vida", declaró en rueda de prensa.

Además, el preparador argentino aseguró que tanto la eliminación copera como la derrota en la Supercopa de España son "derrotas difíciles" y que toda crítica "es justa". "Yo estoy convencido de lo que dije después del partido: creo absolutamente en mis futbolistas, armamos una plantilla importante, con futbolistas que responderán a los objetivos que nos hemos trazado desde el principio", manifestó.

"No me muevo del partido a partido, nos genera estar convencidos de lo que queremos. Debemos entender y aceptar las críticas, sobre todo cuando son justas. Mañana esperamos tener un buen partido ante un rival que está haciendo las cosas muy bien desde la llegada del míster. Será duro, como todos los partidos de la liga española", añadió sobre el duelo ante el Leganés.

En este sentido, el 'Cholo' tiene claro cuál es el punto clave que deben mejorar. "Lo que me ocupa más que nada es la precisión de cara a gol, eso es lo que termina siempre reflejando los momentos de los equipos. Si hubiésemos convertido la cantidad la cantidad de situaciones que hemos generado, sería mucho más simple. A partir de no convertir hay que tener una seguridad defensiva absoluta, que tampoco hemos tenido, y eso genera la derrota", indicó.

Sin embargo, recordó que tanto contra el Eibar como contra la Cultural tuvieron "10-11 situaciones de gol claras y cuatro mano a mano". "Ya llegará. No comprendo otro camino que seguir generando situaciones. Tenemos que intentar fortalecer la parte defensiva porque, aunque no les guste, es lo que termina siendo lo que nos da la seguridad para tener un resultado", subrayó.

Todo ello buscando "potenciar" su plantilla. "Si nos vamos dos años atrás, no generábamos tantas situaciones de gol. Hace dos años atrás el juego asociativo no lo teníamos tampoco, pero éramos más contundentes. Aquel equipo necesitaba menos transiciones y ser más contundente, y este necesita otra forma de juego y en ese camino estamos, que es la transición", analizó.

"Siempre podemos dar más todos, nosotros como entrenadores y los futbolistas. Tenemos ahora el regreso de Lemar, Costa todavía no está, e intentamos acercarnos a los Camello, Ivan -Saponjic-, João Félix, que nos puede dar con Ángel -Correa- situaciones de ataque... En situaciones de gol hemos estado siempre en un mismo nivel, pero tenemos que ser más contundentes. Eso aparece cuando hay más confianza y más tranquilidad", apuntó.

Precisamente, han sido equipos modestos los que más han hecho sufrir a Simeone como entrenador del Atlético. "Nos pasó hasta el año que salimos campeones, que perdimos con el Almería y el Levante, y los dos descendieron. Es muy difícil después de ocho años encontrar una explicación", aseguró.

Por otra parte, rechazó hablar de las voces que piden su destitución, pero también de las críticas al juego de jugadores como Saúl o Thomas tras la eliminación copera. "Las opiniones de mis futbolistas las charlo con ellos en el vestuario, con ustedes las escucho. Si tengo algo que decir, se lo digo a ellos cuando estamos juntos", expuso.

Por último, se alegró de los mensajes de apoyo que durante estos días han circulado en las redes sociales. "No lo había visto, me lo comentó la gente de prensa. Todo lo que sea espontáneo y natural siempre es muy sano. Es de agradecer y fortalece la seguridad y la ilusión que siempre tengo día a día aquí en el club", concluyó.