Simeone: "Las bajas están, pero jugamos once contra once"

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que las bajas con las que afrontarán el partido de este miércoles contra el Liverpool, de la primera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones, son importantes, pero ha recordado que cuando empiece el partido serán "once contra once".

"Las bajas siempre son algo difícil, sobre todo por las distintas situaciones: Johnny -Cardoso, la apendicitis de Baena, cosas que exceden lo que es el fútbol. Es parte de esto y estamos centrados en los jugadores que van a empezar y que van a tener la oportunidad de jugar y mostrar lo que tienen", declaró en la rueda de prensa previa al encuentro en Anfield.

Las ausencias de Julián Álvarez y Johnny Cardoso han sido los últimos contratiempos de los rojiblancos, aunque el 'Cholo' le resta importancia. "Jugamos once contra once. Las bajas están, y obviamente en el segundo tiempo posiblemente ellos puedan tener más variantes, porque cuando empiezan los partidos es once contra once", expresó.

"Mirando la parte positiva, habrá chicos que tendrán la oportunidad de jugar. Obviamente, siempre es saludable e importante enfrentarnos a un rival extraordinario con un estadio magnífico, con su afición genial, con un entrenador que llegó el año pasado y llevó al equipo al máximo nivel compitiendo en 'Champions' de la mejor manera, compitiendo en Liga como lo hicieron... Tendremos un rival muy fuerte", continuó.

Además, el técnico argentino aseguró que solo piensa en que sus jugadores hagan este miércoles "un gran partido" y que sigan "la línea de lo que venimos haciendo". "Sobre todo en la del último partido, que tuvimos contundencia en el área rival. Miro el objetivo de mejorar. Mañana tenemos un rival que me encanta y será un partido bonito", manifestó, sin desvelar cuál es el objetivo este curso en la Liga de Campeones. "Partido a partido", se limitó a indicar.

En otro orden de cosas, Simeone confesó lo que más le gusta del Liverpool. "Su verticalidad, sus transiciones rápidísimas, su interpretación de jugar muy simple para tener mucha control en el área; tienen extremos que con un cambio al central consiguen que la pelota esté enseguida en el área. Esa simpleza que posiblemente no la vean algunos habla de la voracidad que tiene un equipo con muy buenos futbolistas, con un entrenador que hizo una temporada pasada extraordinaria. Veremos un partido duro, difícil", advirtió.

Por otra parte, no desveló si Pablo Barrios formará en el once inicial. "Todavía no tengo decidido qué hacer mañana y quién entrará por Cardoso, que iba a jugar. Pablo es un jugador fantástico, tiene un gran presente y un futuro aún mayor. Está creciendo, necesitamos que sea importante en zona de peligro. Cuando necesitamos un medio, sabemos que tiene las características", explicó.

Por último, se deshizo en elogios hacia Marcos Llorente. "Marcos, donde lo pongamos, seguramente dará el máximo, porque es un futbolista que tiene la potencialidad de poder participar en distintos lugares: delantero, en la banda, interno, centro, lateral, central...", relató, antes de contar una anécdota. "La mejor anécdota la tengo con Diego Costa; cuando terminó el partido, salió enojadísimo en el primer tiempo, y cuando terminó el partido, que había puesto a Marcos Llorente delantero, vino, se acercó, me agarró y me dijo 'vos tenés un culo...'. Yo dije, 'sí, puede ser'", dijo entre risas.