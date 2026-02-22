Simeone: "Buscamos no bajar el paso en Liga"

Diego Pablo Simeone, Atlético de Madrid - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, reconoció que necesitaban la victoria este sábado contra el Espanyol para "no bajar el paso en Liga" y llegar con buenas sensaciones al duelo "importante" de este martes contra el Brujas en busca de los octavos de final de la Liga de Campeones.

"Hubo muchas cosas buenas. Empezamos perdiendo y eso al equipo no lo alteró, siguió buscando el partido que queríamos. Fuimos protagonistas durante todo el encuentro. El comportamiento del equipo en general nos dio la posibilidad de encontrarnos con el partido que queríamos jugar. Triunfo importante, necesario, sobre todo en Liga y gran trabajo colectivo de todos", dijo.

El preparador rojiblanco confesó la importancia de recuperar el paso en Liga y, además, antes de la vuelta del 'playoff' de Champions. "Siempre es importante ganar antes de un partido importante como el del martes. El Brujas ha jugado con bastantes recambios hoy, tendrá jugadores frescos. Jugamos a las siete menos cuarto y tendremos que estar bien igual", afirmó en rueda de prensa.

"Ojalá la gente entienda lo importante que es para que la energía de los jugadores se eleve cada tres días. Estamos compitiendo bien en Champions, en Copa. En Liga nos quedamos lejos de los primeros, pero buscamos no bajar el paso para terminar lo más arriba posible. Estoy muy contento con lo que está haciendo la plantilla en estos momentos", añadió, sin "pedir absolutamente nada" a la afición, solo que "interpreten la necesidad de energía del equipo".

Por otro lado, el 'Cholo' elogió a Johnny Cardoso y a un Álex Baena vital en su versión de este sábado. "Él estaba contento después del partido, sabía que había hecho un partido como las que necesitamos de él, trabajo, visión de juego, transiciones rápidas, jugar colectivamente. Dio una asistencia fantástica a Giuliano, de un jugador que sabe y que ve. Necesitamos al Baena de hoy", dijo.

"Es lo maravilloso del fútbol. Antes de empezar le comenté 'el otro día jugaste 15 minutos y tuviste tres situaciones de gol'. Eso necesitamos. Hizo un partido espectacular. Una pena que no marcó el tercero, porque era aun más lindo que los dos anteriores", añadió sobre el atacante noruego, quien firmó un doblete en el 4-2.