Simeone celebra que se quede Griezmann: "Ojalá nos siga ayudando y cerremos una temporada extraordinaria"

Diego Simeone, head coach of Atletico de Madrid, looks on during the UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg match between Atletico de Madrid and Tottenham Hotspur at Riyadh Air Metropolitano on March 10, 2026, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, celebró la continuidad del francés Antoine Griezmann en su plantilla hasta el final del presente curso porque es "importante para la historia" del club rojiblanco e indicó que espera cerrar con su ayuda "una temporada extraordinaria" en todas las competiciones.

"Me pone muy contento la explicación de Antoine", reconoció Simeone después de conocer que el 'Principito' había confirmado su continuidad como jugador colchonero hasta terminar esta campaña 2025-26, habiendo marcado este martes durante el triunfo por 5-2 ante el Tottenham Hotspur en la ida de los octavos de final en la Liga de Campeones.

"Él sabe lo importante que es para la historia del Atlético de Madrid. Ojalá que tenga la posibilidad de terminar como se lo merece, de la mejor manera y para eso ojalá que lo podamos ayudar, que él nos siga ayudando y cerremos una temporada extraordinaria", afirmó el técnico del Atlético en la rueda de prensa posterior a esa vistosa victoria.

Pese al buen resultado cosechado en el Riyadh Air Metropolitano, el 'Cholo' evitó confiarse de cara al duelo de vuelta, previsto en Londres el próximo 18 de marzo. "No hay resultado que te asegure pasar seguro en el primer partido. Ahora a disfrutar de este triunfo sabiendo que obviamente la Champions es complicada", señaló el entrenador argentino.

"Me gustó el partido del equipo favorecido por los errores del rival al presionarles. Sacamos una ventaja importante hoy", apuntó Simeone, aunque se marchó del estadio algo contrariado por la forma en que su equipo encajó los dos del Tottenham: "En su primer gol pudimos defender mejor y el segundo gol llega después de un error nuestro", manifestó.

"Creo que en el primer tiempo estuvimos mejor. Ya en el segundo tiempo no estuvimos tan bien, los cambios no entraron como otras veces, entraron menos intensos, menos agresivos, menos participativos", confesó.

En el apartado de nombres propios, Simeone también destacó la figura del bigoleador este martes, Julián Álvarez. "Yo lo veo muy feliz, lo veo contento, lo veo haciendo goles, creo que dentro de los equipos que ha estado el Atlético de Madrid ha sido el equipo que más goles ha hecho. Se le ve con mucha ilusión, comprometido con lo que le pasa al equipo, súper positivo en cuanto a lo que necesita el equipo", declaró.

"Ya volvió a estar en la línea cual está, creo que no hay mucha diferencia entre los goles que hizo la temporada pasada y los que lleva haciendo en estos momentos de la temporada. Yo estoy feliz con él, ojalá que pueda quedarse muchos años en el Atlético de Madrid y ojalá podamos seguir construyendo un mejor equipo para que los futbolistas importantes se quieran quedar", indicó el 'Cholo'.

Sobre Johnny Cardoso reiteró que en estos momentos "está teniendo la continuidad que necesitaba" para poder aportar a todo el equipo su potencial. "Ha trabajado mucho personalmente para crecer él y a partir de ahí darle al equipo lo que tiene. Por eso está en el Atlético de Madrid y por eso confiamos en él", comentó el entrenador del Atleti.

Finalmente, el 'Cholo' no quiso valorar el cambio de porteros por parte del equipo londinense en los primeros compases del encuentro, a colación de los errores de Antonin Kinsky y la entrada en el campo de Guglielmo Vicario. "Me conoces y no opino de acciones y decisiones que puede tomar algún colega", repsondió. "Soy muy respetuoso porque evidentemente si uno toma una decisión es por algo en concreto", zanjó.