Simeone: "Clasificar para la Champions no va a ser fácil"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, lamentó un mal día de su equipo este domingo en la derrota ante el Elche en la jornada 34 de LaLiga Santander, un duelo en el que el rival fue "más intenso" y que demostró una vez más el nivel de la competición y la dificultad de sellar el pase a la Champions.

"Cometimos errores, ellos fueron más intensos que nosotros en el juego, jugaron un buen partido, nosotros no empezamos mal. Después, en el segundo tiempo, cuando tuvimos situaciones para poder concretar no tuvimos contundencia. Es un partido que demuestra el fútbol lo bonito que es, un equipo con compromiso a pesar de estar descendido", dijo en rueda de prensa.

El preparador rojiblanco apuntó que no pueden despistarse del objetivo "muy importante" y aún no sellado de estar en la Liga de Campeones la próxima temporada. "Ellos fueron más intensos, fueron mejores que nosotros. Concretaron el gol que nosotros le generamos. Felicitar al rival. Clasificar a la Champions es muy importante y no va a ser fácil. Es un objetivo que año tras años es tan importante como lo muestra el campeonato", afirmó.

"El equipo venía haciendo muy buenos partidos y esperar que la semana que viene demos un paso definitivo para esa plaza del año que viene", terminó, pensando ya en la próxima jornada ante Osasuna.