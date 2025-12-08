Simeone: "La contundencia es clave cuando juegas fuera de casa"

November 25, 2025, Madrid, Spain: Atletico Madrid coach Diego Pablo Simeone attends a press conference ahead of the UEFA Champions League match against Inter Milan at the Riyadh Air Metropolitano Stadium. - Europa Press/Contacto/David Canales

MADRID, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, no se ha mostrado preocupado por las prestaciones del equipo fuera de casa, tras las derrotas en Barcelona y Bilbao, afirmando que si están donde están "desde hace 14 años" es porque habrán "ganado alguna vez de visitantes", y espera que el equipo pueda recuperar la "contundencia" lejos del Metropolitano este martes ante el PSV Eindhoven en la sexta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones.

"Debemos tener esa contundencia que te acerca siempre a encarrilar los partidos. Creo que la contundencia es clave cuando juegas fuera de casa. Mañana tendremos un rival duro, un equipo que juega muy bien, muy valiente, con muchas alternativas de juego por todos lados y que ya ha demostrado con el Nápoles y con el Liverpool de lo que es capaz", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, recalcó que "pasa todo" por tener esa contundencia. "El equipo está haciendo buenos partidos. Con el Betis tuvimos la suerte de empezar ganando rápidamente. Con el Getafe en el primer tiempo tuvimos situaciones para poder encaminar el partido, no lo encaminamos, se complicó, llegamos al minuto 80 apretados y tuvimos la suerte de que un gol en contra nos favoreció. Fuera de casa hay que empezar fuertes porque los equipos de local son más fuertes", indicó.

Además, reivindicó su trabajo y el de su cuerpo técnico todos estos años. "Si me guío por los resultados, no han sido positivos como habríamos querido. Si me guío por los partidos que hemos jugado fuera de casa, desde el Espanyol, hicimos cosas muy buenas en muchos partidos fuera de casa que no pudimos ganar por contundencia o porque los rivales sí tuvieron la contundencia que nosotros no tuvimos. Está claro que estar en el lugar en el que estamos desde hace 14 años quiere decir que de visitante habremos ganado alguna vez. Pero esperemos poder seguir mostrando el camino, que es el día a día y la paciencia", señaló.

Así, el técnico argentino recalcó que deben "seguir en la misma línea" en la que están. "El equipo está compitiendo bien. Para mí, en Barcelona y en Bilbao competimos bien, no ganamos porque el juego tiene estas situaciones, que a veces te toca ganar y a veces te toca perder; cuando te toca perder, hay que felicitar al rival, aceptar que pudo haber sido mejor en algunos pasajes del partido y enfocarte en lo que viene", expresó.

"Los jugadores están acostumbrados a jugar tan seguido. Ellos van con una inercia mejor cuando toca ganar. El Athletic venía de dos partidos seguidos perdiendo, había perdido con el Madrid, y de repente apareció el gol en el último minuto; tuvimos el gol para ganarlo con Sorloth y lo ganaron ellos. El fútbol tiene estas cosas, cambios continuamente dentro del juego. Hay dos maneras de trabajar: hacer las cosas bien y hacer las cosas mal. Haciendo las cosas bien, nadie te asegura que vas a ganar; haciendo las cosas mal, casi seguro pierdes", prosiguió.

Por otra parte, el 'Cholo' aventuró para este martes un "partido duro" con un rival "valiente". "Juega muy bien, con muchas variantes ofensivas y con un entrenador que siempre ha tenido equipos ofensivos, con velocidad, con mucha posesión, con mucho juego vertical... Es el partido que nos vamos a encontrar mañana", subrayó.

"Su entrenador, conociéndolo de etapas anteriores en otros equipos, sus características son ofensivas, de mucha posesión, de mucho ataque, de mucha gente cambiando de posición para distraer los posicionamientos del rival. Lo hace muy bien, por eso ha tenido los resultados que ha tenido. En liga está muy bien está haciendo una temporada magnífica, creo que desde septiembre no pierde", dijo, antes de responder a las palabras del técnico Peter Bosz, que afirmó que Simeone y él son polos opuestos. "Los polos tienen que existir, porque si no todos viviríamos en el mismo lugar", afirmó.

En otro orden de cosas, Simeone resaltó que Marc Pubill "está trabajando muy bien". "Hemos trabajado bastante individualmente con él por la posibilidad que me imaginaba que podía suceder, ya sea de central o de stopper, como lo hemos trabajado. Cuando le tocó, respondió muy bien, con cosas para mejorar, claro está. Ojalá que siga creciendo, porque es un chico que tiene esa ilusión por ayudar al equipo desde el lugar que le toque", manifestó.

Por último, valoró el papel de Koke Resurrección. "Con Koke hablamos asiduamente cuando le toca jugar y cuando no le toca jugar; entiende los momentos en los que le toca jugar y los momentos en los que no le toca jugar. Sabe lo que quiero de él, está preparado para darnos 60, 30 minutos, lo que el equipo necesite, no lo que necesite el entrenador. Es un jugador importantísimo para nosotros en la línea de darle al equipo lo que necesita en el momento en el que lo necesita", concluyó.