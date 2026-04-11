Simeone convoca a nueve futbolistas del filial para el Sevilla-Atlético

Archivo - Diego Pablo Simeone during the training day of Atletico de Madrid ahead the UEFA Champions League 2025/26 KO play-offs Second Leg match against Club Brugge KV at Ciudad Deportiva Wanda Atletico de Madrid on February 23, 2026, in Majadahonda, Mad - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha convocado a nueve futbolistas del filial para completar la lista para el partido de LaLiga EA Sports de este sábado ante el Sevilla FC en el Ramón Sánchez-Pizjuán (21.00 horas).

Los porteros Salvi Esquivel y Mario de Luis, los defensas Javier Boñar, Gerónimo Spina, Dani Martínez y Julio Díaz, los centrocampistas Javi Morcillo y Jano Monserrate y el mediapunta Rayane Belaid, todos del Atlético Madrileño de Fernando Torres, estarán a disposición del 'Cholo' en el recinto nervionense.

Con ello, suplen las ausencias de los sancionados Koke Resurrección y Nico González y de los lesionados José María Giménez, Johnny Cardoso, Pablo Barrios, Jan Oblak y David Hancko.

La convocatoria completa de 25 jugadores la integran Musso, Esquivel, Mario de Luis, Ruggeri, Lenglet, Molina, Pubill, Le Normand, Dani Martínez, Boñar, Julio Díaz, Spina, Mendoza, Álex Baena, Marcos Llorente, Giuliano, Obed Vargas, Jano, Rayane, Morcillo, Griezmann, Sorloth, Almada, Julián Álvarez y Lookman.