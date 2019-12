Simeone "Creer en mis jugadores es lo que me hace ser optimista y tener energía"

Publicado 10/12/2019 20:42:18 CET

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, reconoció que se mantiene "positivo" y con energía frente al "duro partido" de este miércoles ante el Lokomotiv de Moscú, correspondiente a la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, porque cree en sus jugadores y en la "humildad" que están teniendo frente al momento que vive el cuadro atlético.

"Yo creo en mi equipo, creo en mis jugadores, en la humildad que están teniendo en este momento. Siguen insistiendo y siguen detrás de una misma idea, eso me hace ser positivo y optimista porque creo que lo están demostrando y los resultados llegarán en consecuencia de lo que ellos están demostrando", afirmó el entrenador en rueda de prensa.

El club rojiblanco recibirá en el Wanda Metropolitano al "duro" Lokomotiv ruso (21:00 horas) con la intención hacer "un partido fuerte para encontrar el gol" y con la necesidad clara de clasificarse para los octavos de final de la máxima competición europea.

"Nosotros estamos preparando el partido en consecuencia de lo que consideramos al rival. Un rival que ha competido bien en la primera fase con la Juventus, con el Leverkusen y evidentemente con nosotros en la ida. Nuestra idea es hacer un partido fuerte, que nos haga encadenar situaciones de gol, para encontrar lo más importante, que es el gol", subrayó Simeone.

El argentino, en medio de una racha que les puede sacar de los puestos europeos en Liga, considera el partido ante el Lokomotiv es una "gran oportunidad" como siempre para que los jugadores recuerden que les "costó mucho llegar" a esta competición.

"Yo creo en el equipo por lo que veo diariamente, porque trabajan, porque cada partido que no nos han acompañado los resultados, no nos lo merecíamos. Estamos viendo cómo trabajan, la capacidad de estar comprometidos con la situación me da la energía para seguir apostando", subrayó.

Además, el técnico colchonero considera que los malos números de su equipo se deben a la "gran exigencia", que ha ido creciendo los últimos años y que implica una "mayor responsabilidad". "Tantos años en el club se vuelve todo más difícil, la necesidad a la que hemos llevado al club implica una exigencia que hay que llevar adelante", remarcó.

Por su parte, Simeone explicó que no están preparando un partido "diferente" a los demás, porque para el Atlético, siempre son "partidos importantes", a pesar de la clara necesidad de pasar a la siguiente ronda. "Es un partido en el que necesitamos tener calma y eso te lo da la personalidad. Aquí tenemos jugadores con mucha personalidad. Mañana es una muy buena oportunidad para hacer deporte de verdad", destacó.

"Tenemos que demostrar en el campo todo, no hay palabras para responder a por qué tenemos que estar en 'Champions'. Es un rival duro, que se encerrará, yo sé lo que es para los chicos del Lokomotiv enfrentarse al Atlético. Con esas armas sabemos a que equipo nos enfrentaremos", explicó.

Finalmente, el entrenador del Atlético se alegró de la vuelta de José María Gimenez tras varios partidos sin jugar por lesión, aunque recalcó que aún no ha decidido si "arrancará" él, o Mario Hermoso y Felipe Monteiro. "Él lleva mucho tiempo sin jugar, tiene unas características muy buenas, técnicamente es muy importante y tiene una gran ilusión por jugar mañana, la misma que tienen también Mario y Felipe", concluyó.