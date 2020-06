Simeone: "Cuando hay gente comprometida llegan las victorias"

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, se mostró "muy contento" tras la victoria ante el Deportivo Alavés (2-1) en la jornada 32 de LaLiga y destacó el compromiso de sus jugadores, que están muy cerca de conseguir el billete para la 'Champions League' de la próxima temporada.

"El equipo está trabajando con mucha intensidad, la gente está entrando en cada partido con recambios y responden. Hoy era difícil contra el Alavés porque sabíamos que iba a hacer un juego defensivo muy fuerte. Nos lo puso complicado en el primer tiempo porque no encontrábamos los caminos", analizó el 'Cholo'.

"Ellos buscaban el contragolpe y generaban peligro. Sin embargo, en el segundo tiempo empezamos un poco mejor que ellos y los cambios mejoraron al equipo definitivamente", añadió el argentino al ser preguntado por Marcos Llorente, nuevamente protagonista en las dos acciones de los dos goles colchoneros.

"Entró y agarró la pelota para correr hasta abajo del arco. No he visto la jugada repetida, pero está el VAR, los árbitros y también la jugada de Koke. Esa tampoco la vi. Lo que está claro es que el ingresod e Llorente y Carrasco nos ha dado mucha confianza, velocidad y fuerza", manifestó Simeone.

En otras cuestiones, el preparador atlético dijo que "no" le sorprendió la alineación del Alavés con nueve cambios respecto al último partido de los babazorros. "No me ha sorprendio por cómo va el registro de todos lo equipos. Nosotros hicimos siete cambios contra el Levante y hoy, cinco. Cada uno va buscando lo mejor para su equipo", espetó.

Además, Simeone puso el acento en el "compromiso y la ilusión" de sus futbolistas. "Cuando hay gente comprometida llegan las victorias e incluso con un equipo que -más allá de la imaginación- no era el titular", explicó.

Por último, el entrenador del Atlético reconoció que deben trabajar su efectividad en las primeras partes. "Es algo que tenemos que trabajar. Seguramente es uno de los factores que años atrás en el Calderón sí conseguíamos. El año pasado y éste nos ha costado más ese primer tiempo, pero al final lo importante son los 90 minutos", sentenció.