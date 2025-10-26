Simeone: "Cuando uno logra tener regularidad en muchos partidos fuera de casa ya no es sólo por una cosa"

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, no escondió este domingo que "ya no es solo una cosa" lo que no funciona cuando un equipo como el suyo "no logra tener regularidad fuera de casa", aunque está esperanzado de romper esa dinámica en la visita a un Real Betis frente al que se medirán "con la misma pasión" para intentar batir a un rival que "está muchísimo mejor que en años anteriores".

"Cuando uno no logra tener regularidad fuera de casa, no en 10 partidos sino ya en muchos, ya no es una sola cosa. Está claro que hay un patrón a intentar mejorar, lo tratamos de trabajar, de todo esto que nombraste (el periodista) puede ser un todo o puede ser nada", afirmó Simeone en la rueda de prensa previa al duelo de este lunes ante el Real Betis.

El técnico argentino cree que "hay un botón que todavía" no lo tienen "aplicado", pero que es algo que le pasa "a la mayoría de los equipos que la mayor cantidad de puntos que pierden es fuera de casa". "Pero está claro que para estar en los lugares diferenciales, debes de tener esa regularidad", admitió.

"Yo tengo ilusión, las cosas no duran para siempre y esperemos que empiece a cambiar. A mí me alimenta ilusión, desafío y oportunidad en todos los partidos de diciembre, que son un montón y difíciles y comprometidos, yendo partido a partido. Este lunes iremos con la misma pasión y a ver si apretamos el botón justo", añadió al respecto.

El preparador del conjunto madrileño no olvida que "siguen creciendo todos los equipos" como es el caso del Betis, que "está muchísimo mejor que años anteriores". "Siempre con la línea del entrenador que tiene una idea clarísima de juego con un ataque valiente en casi todos los partidos, con un patrón que no varía y que evidentemente va reflejado al tener jugadores dinámicos en el partido", comentó del conjunto verdiblanco, del que destacó también que "está defendiendo bien" y "compitiendo muy bien en Liga Europa".

Preguntado por Álex Baena, reconoció que "siempre" esperan "de todos" los futbolistas, "no solamente de uno personalmente". "Tanto Álex como todos los chicos están buscando su mejor versión, adaptarse a un equipo y un club diferente como es el Atlético de Madrid. Están poniendo toda su ilusión, su trabajo y su dedicación y compromiso sobre todo para dar lo mejor que tienen. Y no tengo ninguna duda que Alex es un jugador diferencial y nos hará muy bien a lo largo de estos años en el club", recalcó.

"CARDOSO TENDRÁ QUE EXIGIRSE BASTANTE PARA TENER SU MEJOR VERSIÓN"

Por otro lado, Simeone ve "contento" a Julián Álvarez, pero eludió hablar de su renovación porque no es su trabajo y "el club sabe lo que tiene que generar y gestionar para lo mejor del equipo y de la institución". "Esperemos que pueda hacer un gran partido", se limitó a comentar.

El preparador colchonero recupera también al centrocampista Johnny Cardoso, que "viene haciendo un esfuerzo enorme para poder volver con el equipo y tuvo un compromiso enorme para recuperarse lo más rápido posible", pero que no será de la partida inicialmente. "Necesitamos un futbolista en el que creemos, que buscamos que tenga su mejor versión y para eso tendrá que exigirse bastante", advirtió del estadounidense.

"Hay mucha gente nueva. Siempre elegiremos mal porque cuando se gana está bien los 11 que elegimos y cuando no es porque tendría que haber jugado el que no jugó. Sobre todo transmitirle a los nuestros lo que seguiremos haciendo siempre, dándole importancia a los minutos. Creo que siempre en estos 14 años nos ha dado muchísimo toda la gente que ha entrado desde el banquillo. Eso es de un gran trabajo primero de la gente que trabaja alrededor mío para que estén bien y de ellos por estar comprometidos para lo más importante. Uno cuando firma en un club, no firma voy a jugar", sentenció ante la difícil decisión ahora de elegir quién juega y quién no.

Sobre Alexander Sorloth, remarcó que ante el Arsenal le mandaron "hacer un trabajo comprometido" al tener que "contener a Zubimendi" y que "lo hizo a la perfección". "También cuando las cosas se hacen bien hay que acercarse, hay que hablar y obviamente hablamos de eso y de un montón de otras cosas que siempre quedan entre nosotros", manifestó después de haber mantenido una conversación con el noruego durante el entrenamiento.

El 'Cholo' insistió que el Atlético le da "desafíos continuos". "Llegamos en el club posicionado en un lugar, gracias a un trabajo enorme de parte de toda la parte de los dirigentes, con Miguel (Gil Marín) y Enrique (Cerezo), a la cabeza, han logrado llevar al club desde lo exponencial hacia afuera a un lugar extraordinario. Nosotros, desde lo deportivo hemos ayudado para que esto tenga su mejor versión desde lo que el club es a nivel mundial y el desafío es continuo", apuntó.

El argentino mantiene su deseo de seguir en el club de cara a "tener un desafío a querer más, a seguir buscando ser mejores" y recordó que "desde el primer día" que llegaron han estado "comprometidos con la idiosincrasia del equipo, del club, del juego y en la historia del Atlético de Madrid". Vamos a ir por ahí hasta que sea el último día", aseveró.

Finalmente, Simeone eludió hablar del Clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona y el resultado que más le convenía a su equipo. "Yo creo que lo más difícil lo tienen los árbitros que nosotros, porque la verdad ahora es jodida", sentenció con una sonrisa.