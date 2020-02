Simeone: "Debemos transmitir que estamos vivos en LaLiga"

Publicado 07/02/2020 17:51:50 CET

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que deben centrarse en "transmitir" que están "vivos" todavía en LaLiga Santander, donde este sábado reciben al semifinalista copero Granada, y ha resaltado que deberán afrontar solo "finales" de aquí al final de temporada.

"Somos respetuosos con todos los equipos. Nosotros nos enfocamos en mejorar, en salir de esta dinámica que no es buena. Ojalá podamos transmitir al campeonato que estamos vivos", declaró este viernes en rueda de prensa tras ser preguntado por las eliminaciones en Copa del Rey de Real Madrid y FC Barcelona.

En este sentido, recalcó la importancia de todos los encuentros que restan de la competición doméstica. "Tenemos todo finales de acá al final de Liga, donde tenemos un desafío y una responsabilidad importantes. Vamos a competir con equipos que están muy bien, no nos vamos a salir del partido a partido. El equipo entiende la situación de campeonato", subrayó.

Además, el preparador argentino tiene claro que el Granada llegará crecido tras asegurar su pase a las semifinales de la Copa del Rey. "Siempre he dicho que ganar siempre es positivo para alimentar el ego y el orgullo. El Granada está en esta situación y son merecedores de este momento. Han recuperado puntos y están haciendo buen fútbol, si no no llegas a unas semifinales de Copa del Rey", manifestó.

En otro orden de cosas, el 'Cholo' confirmó la recuperación de un hombre "importantísimo" como Koke Resurrección, aunque no desveló si será titular ante los nazaríes. "Koke está volviendo, veremos si le toca volver desde el inicio o entrar en el partido. Hablar de Koke es hablar de un futbolista que estuvo desde que empecé; tenía 21 años y estaba cerca de irse al Málaga. De ahí en adelante ha compartido todo nuestro proceso", explicó.

"Es un jugador importantísimo, táctico, técnicamente, ve mucho más que los demás. Cuando está en campo el equipo tiene muchas más posibilidades de crear situaciones de juego que nos permitan acercarnos al gol", continuó.

Además, informó del estado actual del delantero Diego Costa. "Se ha incorporado dos días atrás. Son los primeros días que está enganchándose. Tienes muchas ganas, mucha ilusión, y los médicos marcarán. Siempre es una ilusión para todos tener a Diego cerca, porque es importante para el grupo", expuso.

Sobre el centrocampista Marcos Llorente, Simeone resaltó que tiene "mucha vitalidad y fuerza". "Su aceleración en el traslado de la pelota es una de sus virtudes y nos permite avanzar en el campo. Necesitamos su energía y la de todos los que vayan a participar mañana", afirmó.

Por último, aceptó su responsabilidad por la situación del equipo, que acumula cinco partidos sin ganar. "Me encuentro en un lugar donde tengo que encontrar soluciones, como todos los años. Hay que buscar soluciones", concluyó.