Simeone defiende que hay "cero" polémica con Alemany por el mercado del Atlético de Madrid

20 January 2026, Turkey, Istanbul: Atletico Madrid coach Diego Simeone attends a press conference at the Rams Park Stadium, ahead of Wednesday's UEFA Champions League soccer match against Galatasaray. Photo: Ismael Adnan/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dp - Ismael Adnan/SOPA Images via ZUM / DPA

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, defendió este martes que hay "cero" polémica con el director deportivo del club, Mateu Alemany, por los fichajes que intenta acometer la entidad rojiblanca, al mismo tiempo que dejó claro que meterse en el 'top 8' de la Champions para ir directos a octavos de final "no depende" de ellos, por lo que deben buscar el triunfo en la última jornada "desde la humildad y el trabajo".

"Cero", respondió escueto el técnico argentino a la pregunta de cuánto hay de verdad en la polémica entre Alemany y el propio 'Cholo' en relación a la política de llegadas y salidas en el club rojiblanco para este mercado invernal.

Una declaración que llega después de choque de discursos entre director deportivo y entrenador. "Las previsiones son malas, las sugerencias también; tenemos una gran plantilla, no tengo duda, y si traemos algo, que sea una cosa especial, una cosa de nivel", dijo el balear en la previa del duelo liguero ante el RCD Mallorca de este fin de semana, cuando explicó también que las cuatro salidas en enero no deben condicionar a una plantilla con "profundidad suficiente para competir".

Pero Simeone, tras el triunfo (3-0), se desvió de ese discurso. "Se nos han ido cuatro jugadores y no podemos completar esa plantilla que teníamos. Todos han trabajado de forma increíble hasta que llegue algún jugador para ayudarnos. Espero que todos lleguemos al punto que queremos", dijo.

Ahora, el argentino quiso zanjar el asunto y aseguró que está "tranquilo". "Siempre lo he comentado, hasta el último día puede pasar de todo. Hace 14 años que digo más o menos lo mismo. Estamos preparados para llegadas y salidas, porque también puede haber salidas. Esperemos que cuando cierre el mercado sea favorecido el equipo y el club, que es lo que importa", expresó.

Respecto al partido de Champions ante el Bodo/Glimt, en el que se juegan estar en el 'top 8', reiteró que "la única realidad" es que tienen que "intentar ganar desde la humildad y el trabajo". "No dependemos de nosotros, esto tiene que quedar claro. Primero nosotros tenemos que ganar y a partir de ahí esperar a ver lo que no depende de nosotros", señaló.

Y analizó a un equipo noruego que "ha jugado muy bien fuera de casa". "No solamente la victoria ante el Manchester City, sino cómo viene compitiendo. Le tocó un grupo muy complicado. En el partido con el Dortmund compitió muy bien, ni que hablar del último partido con el City", recordó.

"Nos vamos a encontrar con un equipo que sabe lo que quiere, que tiene una transición rapidísima cuando logra encontrar a su número 10, que es el mejor futbolista que tienen. Técnicamente, saben a lo que juegan, son transiciones rápidas, posiblemente es el mayor ataque que ellos se ven favorecidos", agregó.

Simeone defendió que la temporada pasada compitieron "muy bien" en Champions, aunque en esta edición también están "haciéndolo bien". "Seguramente aparecen ahora los momentos más importantes de esta competición, el partido de mañana. Lo que nos pueda tocar ya sea en dieciseisavos u octavos va a encaminar esto que estamos buscando. Pero sí, la temporada pasada hicimos una muy buena Champions", comentó, antes de elogiar el rol de Antoine Griezmann.

"Está en un buen ritmo de juego, siempre ha tenido situaciones de gol en los partidos que le ha tocado jugar, siempre ha asistido con visión de juego. Necesitamos su trabajo defensivo, porque también lo tiene. Y hay una linda competencia por características, más que nada con (Álex) Baena, porque Nico (González) tiene otras características. Sin duda que su crecimiento le está haciendo bien al equipo", alabó.

Finalmente, Simeone aplaudió el formato de esta Champions, que deja una sensación "buenísima". "Ya siempre estaba la necesidad de ganar, pero ahora aún más. Y lo de no tener que repetir partidos y jugar de local o de visitante contra quien sea genera espectáculo. Está claro que la Champions es espectáculo. Esto se está mostrando en esta última jornada, va a ser una noche emocionante por todo lo que pueda suceder de cara a estar entre los ocho o no", concluyó.