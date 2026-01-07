Simeone: "Como entrenador no cierro ninguna puerta"

Archivo - Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, dejó claro este miércoles que no cierra "ninguna puerta" para entrenar a cualquier equipo o selección en el futuro, mientras que defendió al delantero argentino Julián Álvarez, que "ha demostrado el futbolista que es".

"Los entrenadores no cerramos puertas nunca porque entendemos que el fútbol puede cambiar. Así que está claro que de mi lugar que tengo, no cierro ninguna puerta", aseveró el técnico argentino en la rueda de prensa previa a la semifinal de este jueves ante el Real Madrid en la Supercopa de España.

De los últimos siete derbis, el Atlético de Madrid solo ha perdido uno, un dato que Simeone no quiso valorar: "Siempre pienso lo mismo, sea a favor o en contra cada partido que comienza es diferente a todos los anteriores. El partido que jugamos en el Metropolitano tampoco va a estar relacionado al partido que vamos a jugar mañana". Por lo que cada equipo tendrá que jugar el partido "con sus virtudes para seguir en la Supercopa".

En esa línea, el preparador rojiblanco defendió al delantero argentino Julián Álvarez, al que deseó que "tenga un gran partido" después de llevar un mes sin ver puerta. "Julián (Álvarez) por sí solo ha demostrado el futbolista que es y las palabras muchas veces no avanzan simplemente sirven los hechos", señaló.

"A veces hace falta acercarse y no hablar de fútbol, a veces hace falta acercarse y hablar de cosas de la vida que también son muy importantes. Nos manejamos con la naturalidad porque más allá de un futbolista hay una persona y creo que lo más importante es que la persona esté bien", afirmó.

Sin embargo, el noruego Alexander Sorloth "está en el momento más regular desde que llegó", aprovechando las oportunidades que Simeone le estaá dando. "Nos da situaciones diferentes a los otros delanteros que tenemos en la parte ofensiva. Lo necesitamos con la misma ambición y con el mismo hambre que está participando", apuntó.

"Su fortaleza física evidentemente nos da patrones para poder atacar de distintas maneras. Necesitamos tenerlo como está porque el equipo necesita a este Sorloth", indicó acerca del goleador el pasado domingo en Anoeta.

Quien no estará sobre el terreno de juego en el encuentro será el lesionado Pablo Barrios, por lo que el argentino medita varias opciones. "Tenemos la posibilidad de que juegue (Marcos) Llorente como interno como lo ha hecho en un montón de oportunidades, también está Conor (Gallagher) está Johnny (Cardoso). Mañana decidiremos quién creemos le hará mejor al equipo", manifestó.

Finalmente, el entrenador argentino valoró que Arabia Saudí organice la Copa del Mundo en 2034: "Nos han recibido de la mejor manera, nos han tratado espectacularmente. Ojalá que si el Mundial es aquí, pueda ser de la mejor manera que se imagina a toda la gente del país".