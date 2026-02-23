Simeone: "El equipo evolucionó muchísimo en la faceta ofensiva y necesitamos recuperar la defensiva"

17 February 2026, Belgium, Bruges: Atletico Madrid head coach Diego Simeone speaks during a press conference ahead of Wednesday's UEFA Champions League soccer match against Club Brugge. Photo: Bruno Fahy/Belga/dpa - Bruno Fahy/Belga/dpa

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que el equipo ha evolucionado "muchísimo en la faceta ofensiva" y que ahora necesita "recuperar la defensiva", empezando por el partido de este martes ante el Brujas, correspondiente a la vuelta del 'Playoff' de acceso a octavos de final de la Liga de Campeones, además de afirmar que tiene "claro" cuál es "el lugar" de los rojiblancos en el duelo.

"Los futbolistas que tenemos nos llevan hacia ese lugar, con más futbolistas de ataque con buen juego ofensivo. El equipo evolucionó muchísimo en esa faceta y necesitamos recuperar la faceta defensiva, que creo que en Liga no está tan mal. Así y todo, estamos lejos de donde tendríamos que estar. Esperamos poder tener el equilibrio, que es lo que se busca siempre", declaró en rueda de prensa.

Por otra parte, reconoció que el partido de este martes es "inimaginable". "Uno tiene pensado lo que puede pasar, pero, evidentemente, no va siempre relacionado con lo que pasa y se tiene que ir acomodando a lo que va sucediendo en el juego. Nosotros vamos a plantear el partido como creemos que le podemos hacer daño. Necesitamos que nuestra gente esté cerca del equipo, esa energía que nos baja y nos alimenta. Nosotros tenemos que devolvérselo con trabajo, con fútbol, con juego, y espero que el equipo pueda hacer un buen partido mañana", indicó.

Sin embargo, no pudo adelantar si el choque supondrá un punto de inflexión. "No me puedo poner a pensar si ganamos o perdemos, en este momento estoy pensando en jugar el partido. Cuando mañana suceda una cosa o la otra, te contestaré", dijo. "Veo un equipo que juega bien, sobre todo en casa, que es valiente, que tiene mucha gente joven, que se mueve mucho, que compite desde la llegada del entrenador, que es muy bueno... Nosotros vamos a llevar el partido a donde creemos que podemos hacerle daño", añadió.

Así, tampoco considera que vaya a haber muchos cambios respecto a la ida. "Tenemos claro cuál es nuestro lugar en el partido de mañana. Tengo claro que el rival no va a cambiar absolutamente nada porque juega de esa manera, lo ha hecho siempre. No me imagino otro partido que parecido al del otro día", expresó.

En este sentido, recalcó que el conjunto belga "no" le sorprendió "para nada" el pasado miércoles. "Sabíamos los partidos que nos había tocado jugar en ese campo, que habían sido duros, difíciles. Y no me imagino otra situación que la misma mañana. Ajustar... Después de jugar contra ellos, algunas cosas seguramente terminas ajustando, porque estás viendo lo que te tocó jugar contra el rival que vas a repetir el partido. Los entrenadores buscamos unas cosas que nunca suceden", señaló.

"No me pongo a pensar si somos parecidos o no. Ellos trabajan muy bien, es la tercera vez que nos vamos a enfrentar al Brujas, y nunca ha salido un partido tranquilo. Siempre ha salido un partido difícil, duro, ya sea en casa de ellos o en nuestra casa, y no me imagino un partido como el que estoy contando", prosiguió.

En otro orden de cosas, el 'Cholo' explicó que Julián Álvarez y Alexander Sorloth "son compatibles" en el campo. "Para mañana y para cualquier otro partido", afirmó, sin querer desvelar si le comunicará algo especial al noruego. "Cuando mañana a la mañana me levante, seguramente empezaré a pensar qué puedo hablar con él o con cualquier otro chico", manifestó.

Por último, sobre Antoine Griezmann, "lo mismo que Koke", es una "leyenda del club". "Son jugadores históricos con un presente importante. No van a bajarse de ese lugar hasta el final de temporada, porque ellos quieren jugar, quieren competir, quieren ganar, y todo lo que nos dan es muy importante para el equipo, jueguen 20 minutos, 60 o les toquen 90", declaró, asegurando que él mismo está lleno de energía. "Yo estoy muy bien", finalizó.