Simeone: "El equipo está haciendo una muy buena temporada"

MAJADAHONDA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, calificó este martes de "muy buena" la temporada que está realizando el equipo rojiblanco, a un partido de disputar la final de Copa del Rey, aunque para ello tendrán que anular la "intensidad y dinámica de juego" del FC Barcelona, que ya les penalizó en el encuentro liguero en el Metropolitano.

"El equipo está haciendo una temporada muy buena. Compitió muy bien en Champions, está compitiendo muy bien en la Copa del Rey y en Liga, y ojalá podamos terminar de la mejor manera, no saliéndonos del partido a partido y más que nunca pensando en mañana", aseguró el técnico argentino en la rueda de prensa previa a la vuelta de las semifinales de Copa del Rey ante el FC Barcelona.

Para Simeone, el encuentro de este miércoles "no es una final"."Mañana es una semifinal que te puede dar la posibilidad de jugar una final", dijo al mismo tiempo que dejó claro que "hay que enfrentarla como es". "Seguramente atravesaremos momentos diferentes en el partido. No tengo ninguna duda que por cómo juega el rival tendrán una posición alta y nosotros intentaremos repetir un poco los partidos que se fueron mostrando", apuntó.

Será la tercera vez que ambos conjuntos se enfrenten en poco más de un mes, aunque no cree que "haya muchos cambios" en el planteamiento de Hansi Flick. "Hemos competido los tres partidos de una muy buena manera las dos partes y mañana cada uno intentará llevarlo para donde cree que puede rendir mejor", aseguró.

"El partido de ida fue 4-4, disputado, intenso, con un rival que, como siempre hace un fútbol extraordinario, con una dinámica de juego increíble, con una valentía para atacar y presionar alto muy buena. Y tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño", indicó.

Precisamente, del equipo blaugrana destacó la "intensidad y dinámica de juego" con la que afronta todos los momentos del partido. "Juegan de una manera fluida, muy valiente. Y nosotros tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño e intentar aislarlos a ellos de ese potencial que todos vemos", incidió.

"Para mañana tenemos que seguir como siempre, con intensidad, con ilusión, con alegría, pensando de la misma manera que pensábamos el primer día que llegamos a jugar con el Málaga, que estábamos en un momento complicado. En ese sentido está claro que no cambiaré", manifestó.

Simeone elogió el gran estado de forma del delantero polaco Robert Lewandowski que está cuajando "una temporada extraordinaria". "Primero felicitarlo. Los números son increíbles. Lo que admiro de los futbolistas es la perseverancia, el trabajo, el seguir. Y él tiene una línea que le ha seguido en toda su carrera. Es un jugador para admirar y obviamente para los nueves mirarlo y aprender", comentó.

A diferencia de las comparecencias de prensa previas, esta vez el técnico 'colchonero' no quiso mencionar la eliminación en la Liga de Campeones con el penalti anulado por dos toques a Julián Álvarez. "La palabra fracaso es muy amplia. El fracaso es no intentarlo. El que no lo intenta, fracasa. El que lo intenta no fracasa. El destino del partido a partido dictará en el final de temporada si es muy buena, si es extraordinaria o si es regular", aseveró.

Acerca de la titularidad en la portería, Simeone confirmó que el argentino Juan Musso estará bajo palos, como en el resto de la Copa, aunque no despejó las dudas sobre quién ocupará el lateral izquierdo. "Puede jugar César (Azpilicueta), Reinildo y Galán. Los tres están a disposición y con muchas ganas de empezar el partido", confesó.

Otra de las incógnitas será en el centro del campo donde el equipo rojiblanco tiene "buenas posibilidades con distintas características". "Creo que Conor (Gallagher) juega más posicionado en el lugar donde Rodrigo (De Paul), con una intensidad posiblemente más alta y con un talento mucho más alto el de Rodrigo", aseguró.

"Entre Barrios y Koke pasa lo mismo, en la misma posición y posiblemente al revés. Barrios tiene una intensidad más alta de presión de dinámica por su edad y Koke una capacidad de leer el juego como posiblemente ninguno de los que tenemos", apostilló.

Uno de los nombres propios de la plantilla en las últimas semanas es Antoine Griezmann por su bajo rendimiento con la sombra de una posible salida a final de temporada, aunque el entrenador rojiblanco piensa "que cada persona tiene durante la temporada distintos momentos que atravesar". "Cuando nos acostumbran a mostrar tanta creatividad, jerarquía, talento, gol, y eso no aparece, aparece la necesidad de que vuelva", afirmó Simeone que espera y quiere que "mañana aparezca".

Finalmente, tuvo palabras de agradecimiento para la afición colchonera. "El estadio siempre está lleno, acompañándonos, cantando todos los partidos. La presencia de la gente nos da una energía increíble. La fuerza del estadio siempre nos ayuda a poder tener grandes resultados", concluyó.