Simeone: "El equipo tiene un espíritu diferente"

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, celebró que su equipo tiene "un espíritu diferente" además de muchas cosas mejor que hace unas semanas, al tiempo que destacó la aportación de todos en una nueva victoria (2-0) ante el Celta.

"'Dinámica' se utiliza mucho. A partir de Osasuna el equipo tiene un espíritu diferente, una intensidad diferente, agresividad, transición, trabajo colectivo y nos están acompañando los resultados. La competencia interna crece y eso es lo mejor que nos puede pasar", dijo en rueda de prensa.

El técnico rojiblanco valoró la importancia de cerrar una buena semana, tanto en Liga como en Champions, con nombres destacados como el de Lodi. "Me pone muy contento su momento. Es peligroso de media cancha hacia delante, puede romper como viene haciendo. Lo más importante es lo que no se ve, que trabaja, es noble y se entrega", dijo del autor de los dos goles.

"Pudimos repetir los mismos, que hacía mucho que no lo podíamos hacer, no me importaba a pesar del esfuerzo. Hay muchos que vienen con muchas ganas de jugar, de afirmarse, salvo Correa y Savic que son los más estables de siempre", añadió, elogiando también a un Kondogbia que "gana metros y pelotas recuperadas".