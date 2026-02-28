Simeone: "Ganar 0-1 con gol de delantero, para ellos es diferente"

Diego Pablo Simeone, Atlético de Madrid - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, se mostró feliz por Julián Álvarez por su gol ante el Real Oviedo (0-1) y por lo bien que le vino al equipo, en busca de regularidad en Liga y tras repartir esfuerzos antes de la Copa del Rey.

"Le viene muy bien al equipo primero. El segundo tiempo mejoramos lo que estábamos haciendo en el primero, controlamos más el partido, jugamos más en campo rival. Tuvimos un gol anulado. Sin duda, el gol de Julián me pone contento, por el equipo y por él. Ganar 0-1 con gol de delantero, para ellos es diferente", dijo en rueda de prensa.

El técnico argentino, que explicó que Johnny Cardoso le dijo que hubiese podido continuar cuando fue sustituido con la alarma de una posible lesión, elogió a Julián Álvarez, autor del tanto de la victoria en el descuento para cortar una sequía de cuatro meses.

"Él es un jugador importantísimo. Un jugador reconocido mundialmente, que le quieren un montón de equipos, lo tenemos nosotros y ojalá que pueda darnos todo lo que tiene. Había perdido el Villarreal, era importante acercarnos a los que están delante nuestro, buscar regularidad en Liga que se necesita para competir. Veníamos de esfuerzos grandes, tuvimos que gestionar como gestionamos el partido, pensando siempre en tener gente fresca. Por suerte salimos bien. Fue un golazo", añadió.

Por otro lado, el 'Cholo' destacó también el debut de Julio Díaz, quien peleó la última pelota que supuso el 0-1. "Julio viene trabajando muy bien. Es importante para Fernando y los chicos del B, que están disponibles para lo más importante", terminó.