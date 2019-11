Simeone: "El Granada aprovechó un descuido en el juego aéreo y se encontró el gol"

Publicado 23/11/2019 21:20:08 CET

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha afirmado este sábado que los jugadores del Granada CF "aprovecharon un descuido en el juego aéreo y se encontraron el gol", restando importancia al hecho de que los colchoneros solo hayan sacado un 1-1 del Nuevo Los Cármenes durante la jornada 14 de LaLiga Santander.

"Hicimos un partido bastante completo. En el episodio del gol, ellos lo trabajan muy bien", ha dicho sobre las acciones a balón parado. "Aprovecharon un descuido en el juego aéreo y se encontraron el gol", ha añadido el 'Cholo' Simeone en rueda de prensa.

"Pese a eso, el equipo en ningún momento retrocedió, en ningún momento se quedó con esa sensación de sufrir el gol que nos habían cometido [sic] y siguió buscando el partido hasta el final, intentando ganarlo. Y eso es una sensación importante de cara al equipo, claro", ha argumentado el técnico argentino.

"El mejor partido jugado fuera de casa, posiblemente también de los jugados en casa; seguro, el más regular", ha aseverado. "Desde que arrancó el partido hasta el minuto 25 o quizá hasta el 30, ellos no tuvieron acercamientos al área nuestra. Un equipo duro, un equipo fuerte, que de local obviamente se crece y con el entusiasmo de la gente genera vértigo", ha indicado sobre el Granada.

"Nos faltó contundencia en las situaciones cercanas al área que tuvimos. Quizá en el primer tiempo, un poquito más de fuerza en el último tramo de cada acción. Pero repito, partido de los mejores; bien ordenados, tácticamente presionando muy bien, llevándolos a jugar adonde nosotros queríamos tener el partido, buena la circulación en la mitad de la cancha, buena profundidad en los laterales, gran partido de Vitolo...", ha enumerado Simeone.

"Entró muy bien Lemar también, y eso nos genera siempre optimismo de cara, repito, al equipo", ha proseguido el 'Cholo', para a continuación reiterar que sus pupilos deben "seguir trabajando para encajar menos" en sus próximos compromisos.

"Trabajar la pelota parada, para los entendidos del juego y los que estamos todo el día jugando, es difícil. ¿Por qué?, porque es una acción de intensidad; por más que la entrenes, cuando atrás hay alambre y no hay gente, no hay la misma intensidad y no se refleja la misma situación", ha asegurado.

"Es algo muy individual, obviamente que lo trabajamos, claro que lo trabajamos, e intentaremos seguir mejorándolo; pero está claro que es una cuestión de agresividad y de intensidad individual", ha insistido Simeone finalmente.