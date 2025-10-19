Simeone: "Hay cosas que no se entienden"

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, celebró una victoria (1-0) contra Osasuna importante este sábado y confesó que "hay cosas que no entienden", después de un gol anulado a su equipo en los primeros minutos, al tiempo que pidió respeto a aficiones y clubes con el posible partido en Miami.

"Es un gran portero, juega en el Atlético, hace años que está con nosotros y no es la primera vez que no me sorprende. Estamos acostumbrados a esas situaciones. El equipo encaminó muy bien el partido hasta el gol de Baena y después empezó un partido diferente. Más trabado, más lento, con situaciones de gol. En el segundo tiempo el equipo intentó ganar el partido, corrió riesgos", dijo.

El preparador rojiblanco elogió a Jan Oblak en rueda de prensa, decisivo con una parada casi en el último minuto para dejar los tres puntos en el Metropolitano. "Una buena jugada de Giuliano y una buena llegada de Almada hizo que el partido se vaya para nosotros. Un partido que necesitábamos ganar. No era tan fácil por todo el ambiente que había entorno al partido", afirmó.

"El equipo supo sufrir en el último tramo. Controlamos el área bien, no los centros, son cosas que tenemos que mejorar. Un ambiente en el partido raro, y por suerte lo pudimos sacar adelante", añadió.

Por otro lado, Simeone fue preguntado por el gol anulado a Baena. "Hay cosas que no se entienden. Hay tres personas que lo están viendo y decidieron lo contrario que pensamos todos", comentó.

"La posesión no creo que tenga un valor significativo, si es una posesión para no atacar no tiene sentido. Hay equipos que son más directos, esos son los mejores equipos. Siempre intento buscar los equipos que tienen verticalidad, velocidad, profundidad", añadió.

Además, el 'Cholo' se refirió al plante de 15 segundos por parte de los jugadores antes de empezar el partido y opinó sobre el posible partido de Liga en Miami. "El difícil de interpretar. Villarreal-Barcelona. La localía la pierde el local, su gente no va a estar en el estadio, tiene que viajar 200 horas. Hay que respetar", afirmó.