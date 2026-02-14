Simeone: "Hay que mantener lo que el equipo está transmitiendo"

Diego Pablo Simeone, head coach of Atletico de Madrid, attends a press conference ahead the Spanish Cup, Copa del Rey, football match against FC Barcelona at Ciudad Deportiva Wanda Atletico de Madrid on February 11, 2026, in Majadahonda, Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press
MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que deben "mantener lo que el equipo está transmitiendo, juegue quien juegue", y que necesitarán "a todos" los jugadores de aquí a final de temporada, empezando por el partido de este domingo ante el Rayo Vallecano en Butarque.
"En realidad no es bajar -el nivel emocional-, sino mantener lo que el equipo está transmitiendo, más allá de haber perdido el otro día con el Betis. Debemos seguir en la misma línea, juegue quien juegue. Ya lo venimos diciendo desde hace años y lo confirmo más ahora, que nos va a tocar jugar dos partidos más en 'Champions': necesitamos a todos, y todos es todos. Sean 60, 90, 40, 10 minutos, lo que sea, necesitamos al equipo y al grupo", declaró en rueda de prensa.
Además, invitó a no agarrarse a la excusa del cansancio por tener que jugar menos de 72 horas después de enfrentarse en Copa del Rey al FC Barcelona. "Como siempre digo, no le importa a nadie todo esto. Mañana va a importar el resultado del partido y nosotros, desde el lugar que tenemos, debemos intentar poner a los que creamos que pueden representar mejor el partido", manifestó.
"Nunca se puede opinar en la previa del partido de estas circunstancias. Lo que sí es real es que el Rayo está con necesidades, más allá de este tiempo en el que no ha jugado. Nosotros tenemos nuestras necesidades también para seguir compitiendo como lo solemos hacer. No tengo claro todavía con quién empezar mañana, pero hemos trabajado con gente en un imaginario partido. Siempre les digo a los futbolistas que la formación la damos en la previa, así que en este tiempo que tengo hasta mañana, resolveremos con quién empezaremos el partido", afirmó, aunque confirmó que Johnny Cardoso "mañana posiblemente tenga minutos en Butarque".
Por otra parte, valoró el trabajo de Obed Vargas. "Vargas se está tratando de acoplar al equipo, igual que Rodrigo y que Lookman. Los tres están en la misma situación, vienen a ayudarnos y esperemos que de a poco vayan dando lo mejor en los entrenamientos para que podamos tener más tiempo de ellos en los partidos", subrayó.
Por último, no quiso hablar de una posible renovación, ya que tiene "la cabeza en dos mil millones de partidos", pero sí declaró su amor por el Atlético de Madrid. "Si me pedís una palabra que sintetice el sentimiento que tengo por este club, no la encuentro. Vivo agradeciendo todos los días por el lugar que tengo, por el afecto que recibo y por la suerte que tengo de haber compartido con futbolistas que siempre han llevado una idea al campo de juego y la han transmitido con la pasión que siento yo por este juego. No tengo una palabra que pueda explicar el sentimiento que se siente", concluyó.