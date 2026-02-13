Simeone: "Hemos tenido una noche muy buena, pero la eliminatoria no está terminada"

Diego Pablo Simeone, head coach of Atletico de Madrid, gestures during the Spanish Cup, Copa del Rey, football match Semifinal First Leg played between Atletico de Madrid and FC Barcelona at Riyadh Air Metropolitano on February 12, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, destacó este jueves la "noche muy buena" de sus pupilos con su vistoso triunfo por 4-0 ante el FC Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa del Rey Mapfre, aunque advirtió de que "la eliminatoria no está terminada".

"Hemos tenido una noche muy buena, está claro, pero la eliminatoria no está terminada. Sabemos al rival que nos enfrentamos, tenemos la humildad y la ilusión para poder seguir en esta competición y tendremos que enfrentarla con las mismas ganas de trabajar como lo trabajamos hoy", aseguró el técnico argentino en rueda de prensa desde el Riyadh Air Metropolitano.

En ese sentido, alabó el primer tiempo de su equipo. "Fue un primer tiempo con una energía muy buena, pero que la energía es del estadio, después nosotros, obviamente, logramos interpretar, jugar el partido que había que jugar y tener la personalidad para, con un rival tan difícil, duro, y más allá de sus ausencias siempre fuimos protagonistas. Así que, redondear un partido, sobre todo en el primer tiempo, muy bueno", dijo Simeone sin definir la noche como la más importante de su carrera.

"Encontramos esa energía en el estadio increíble y pudimos acompañar esa ola de energía que se veía. Interpretamos el partido bien con Giuliano, Julián Álvarez, Griezmann y Lookman que interpretaron de la mejor manera esos espacios que el rival por su juego provoca para romper", declaró un 'Cholo' algo contenido pese a la goleada a su favor.

"Hicieron un partido que quedará para el recuerdo, más allá de cómo termine la eliminatoria, quedará para el recuerdo de jugar un partido como se jugó", aludió a su plantel. "Nuestra gente necesita semifinales, necesita jugar partidos importantes y hoy el equipo pudo devolverle toda esa necesidad e ilusión que siempre nos transmiten nuestros hinchas y que hoy lo pudieron representar de la mejor manera, sobre todo el primer tiempo", afirmó antes de asegurar que tiene "fe" en sus pupilos.

Luego negó imaginarse un triunfo de esta magnitud. "Sentía que el equipo podía hacer un partido como lo hizo, y creo que la interpretación de los delanteros y el esfuerzo que hicieron en presionar arriba, en salir continuamente a buscar a Koundé, a Cubarsí, a Eric Garcia fue enorme. Por eso intentamos removerlo en el segundo tiempo para seguir en esa línea y creo que el segundo tiempo no fue lo mismo, porque fue más bajo esa presión", aseveró al respecto.

El entrenador colchonero elogió a Nahuel Molina. "Lo tienen que ver ustedes cómo entrena, cómo se comporta con sus compañeros, cómo alienta a sus compañeros en la previa a los partidos cuando no le ha tocado jugar. Y lo veíamos que estaba en crecimiento", explicó confesando que suplieron "muy bien" la baja de Pablo Barrios con Marcos Llorente.

Más tarde fue preguntado por las 'vacas sagradas'. "Es muy difícil seguir hablando de ello porque ya hay un afecto que excede todo lo que pueda suceder. Está claro que ellos me conocen y no voy a medir ese afecto por la necesidad que tenga que tener el equipo. Los necesito como están, entregados a lo que sea 20, 30, 60 o 90 minutos. Y Koke lo que está haciendo es una locura, está jugando todos los partidos. Y la verdad es que es admirable todo el esfuerzo que nos da", reconoció.

Finalmente, acerca de Julián Álvarez y ese gol para el 4-0 que además zanjó su sequía de varios meses, declaró que la 'Araña' "lo necesitaba". "Seguramente lo limpiará para todo lo que viene", concluyó el 'Cholo'.