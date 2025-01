Simeone: "Hubo episodios ayer en el Bernabéu como los lleva habiendo desde hace 100 años"

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador argentino del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, comentó que en duelo copero entre Real Madrid y RC Celta ocurrieron "episodios" que "no" le sorprenden porque llevan "ocurriendo" en el estadio Santiago Bernabéu "desde hace 100 años" pero que eso no le impide "competir" contra Real Madrid y Barcelona, porque lo llevan haciendo mucho tiempo.

"El partido de ayer entre Real Madrid y Leganés no lo vi. Me comentaron que hubo episodios del partido, pero como lo hay desde hace 100 años así que no sé qué puede sorprender. Pero todos los equipos llevan compitiendo con Real Madrid y Barcelona todo ese tiempo, así que sí que se puede competir con ellos", comentó el técnico argentino del Atlético de Madrid en la rueda de prensa previa al encuentro liguero que enfrenta a los colchoneros ante el Leganés en Butarque.

Simeone incidió en la idea de que el objetivo es tener a todos los jugadores de la plantilla "bien" y que para ello trabajan. "No valoro la palabra 'unidad b' porque hay futbolistas que han empezado no jugando y pueden terminar jugando", apuntó.

Sobre Thomas Lemar, que volvió a disputar minutos en el partido copero ante el Elche, el técnico argentino dijo que está "muy contento" por él porque les enseña continuamente lo que es "volver a empezar". "Las lesiones no lo dejaron progresar, pero lo necesitamos y está mejorando. A ver si lo podemos ayudar a él para que él nos ayude a nosotros", añadió.

"Tenemos que vivir el momento y más nosotros, que vivimos el partido a partido. Tenemos que disfrutar la situación que estamos atravesando sabiendo nuestras virtudes y nuestros defectos y, a partir de ahí, trabajar en consecuencia de lo que se necesitemos", dijo el entrenador del Atlético de Madrid sobre la situación que atraviesa el equipo con 15 triunfos de manera consecutiva.

Un Atlético que se enfrenta a Leganés este fin de semana, un equipo que en el partido en casa les costó "mucho esfuerzo" vencer. "Tácticamente trabaja muy bien el entrenador y eso es valorable porque se ve dentro de lo que propone su equipo. Viene de un triunfo importante en Copa que seguramente les alentará. Todo lo que sea ganar siempre decimos que es positivo", agregó Simeone.

Por último, el técnico colchonero valoró la situación de Reinildo. "De la misma manera que Javi Galán no tenía minutos antes, el fútbol es así. Es un chico muy noble que siempre está preparado para lo que se le pida. Ya sabe lo que es esta situación porque le ha tocado vivir también en otros lugares y está comprometido con el equipo al cien por cien, así que estoy tranquilo. Sé que en el momento en que lo necesitemos, seguramente nos ayudará", concluyó.