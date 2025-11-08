Simeone: "La idea nuestra es que el equipo somos todos"

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, explicó que en el contrato de los jugadores no está que deban ser titulares y recordó que su "idea" es que "el equipo" son "todos", sin regalar elogios a un Antoine Griezmann decisivo este sábado en la victoria (3-1) sobre el Levante.

"Contento por el trabajo que están realizando los chicos. Hoy volvieron a repetir un partido completo, bien jugado, siempre una propuesta de controlar el partido. Lo controlamos en todo momento", dijo en la rueda de prensa posterior en el Metropolitano.

"Ellos aprovecharon muy bien el trabajo de la pelota parada, nos hicieron daño y pudieron hacer otro gol, pero el equipo jugó a lo que quería jugar, con propuesta de insistir y no frustrarse porque había un equipo que estaba defendiendo bien. Los chicos que entraron en el segundo tiempo ayudaron al equipo. Pudimos haber hecho más goles. Me voy con una visión buena", añadió.

El técnico argentino fue preguntado por el papel secundario de un Griezmann que anotó dos goles saliendo desde el banquillo. "La idea nuestra es que el equipo somos todos. Empiezan 11 y luego hay otro 11. Pero somos todos. La fortaleza de los chicos es que cuando entran lo hacen bien. Necesitamos tener a todos enchufados. El equipo somos todos", afirmó.

"Imposible, no se le puede convencer. Fui futbolista y sé que el jugador quiere jugar. Sé que no hay explicación que le valga, pero cuando firman el contrato no firman que tienen que jugar de titular. El otro día empezó desde el inicio en Champions. Voy decidiendo lo que siento para cada partido, en pos del bien del equipo. Los nombres son una consecuencia de lo que siento por el partido. Me guío por esa línea", añadió.

El 'Cholo', que apuntó con una sonrisa que fue "mucha suerte" meter al francés y que marcara en unos segundos, valoró la falta de eficacia en el balón parado. "No es suerte. Es trabajo, buscar las mejores sociedades, que encontremos soluciones. Tenemos buenos golpeadores, tenemos buenos cabeceadores. Es una faceta que debemos mejorar y la vamos a trabajar sobre todo contra equipos que defienden tanto. Teniendo tantas posibilidades es una pena no aprovecharlas", terminó.