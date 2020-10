Simeone: "Intentaremos buscar soluciones contra el Bayern a lo que tuvimos que sufrir"

"En el final del partido pudimos ver al Joao Félix que necesitamos"

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, reconoció que su equipo sufrió este sábado en la primera parte contra el RC Celta, algo que tendrán que solucionar para que no ocurra en 'Champions' contra el Bayern Múnich, pero destacó el segundo tiempo y el tramo final de Joao Félix.

"En el final del partido pudimos ver al Joao que necesitamos y pudimos resolver un partido que se puso complicado y que fue muy duro", dijo tras el duelo en Balaídos, de la sexta jornada de LaLiga Santander, que el Atleti se apuntó por un 0-2.

El cuadro rojiblanco sufrió muchas ocasiones durante el primer tiempo, algo que no aprovechó el Celta pero que sí aprovecharía el Bayern este próximo miércoles en el estreno de la temporada de Liga de Campeones. "En el primer tiempo pasó, en el segundo ocasiones no hubo. Estuvimos más cerrados, más fuertes como bloque. Felipe y Mario en el costado nos dio más fortaleza aérea. Esperábamos algún contragolpe para terminar el partido, no sucedió y el 1-0 es apretado, difícil, duro, pero por suerte apareció el 0-2", dijo.

"Vamos a enfrentar al mejor equipo del mundo, por todo lo que muestra, es un partido muy importante e intentaremos buscar soluciones a lo que en el primer tiempo hoy tuvimos que sufrir", añadió sobre la visita al campeón de Europa.

Por otro lado, el 'Cholo' elogió a Lucas Torreira en el debut del uruguayo. "Un chico muy trabajador que lo vamos a necesitar, nos va a dar mucha fuerza en el centro del campo. Su característica de salir rápido nos va a dar más velocidad en esa parte de campo. Un tipo que va a dar absolutamente todo. Pueden jugar juntos (con Koke), Koke como siempre da todo y más en cada partido y hoy lo mostró, seguro que fue de los que más ha corrido", terminó.