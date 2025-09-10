Simeone: "Intento no interpretar que ser tercero me alcanza, para crecer hay que ganar"

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, confesó que ser tercero en Liga "no" le "alcanza" y no le hace ser "feliz", porque "para crecer hay que ganar", al mismo tiempo que insistió en pedir el apoyo de la afición rojiblanca en un "momento de dificultad", en el que también pidió no "esconderse".

"En un momento de dificultad como el que atravesamos, y no sólo el que está pasando ahora, no hay que esconderse, no hay que esconderse, que quede claro, y yo no me escondo", arrancó el argentino en una entrevista a 'El Partidazo de COPE' recogida por Europa Press.

El argentino analizó el momento de su equipo, con solo dos puntos de nueve posibles, reconociendo que son "pocos". "Aceptamos la crítica que es justa, porque no hemos hecho los puntos que se que se podían generar, pero lo más importante que encontrar al equipo, mejorar día a día, acentuar lo que estamos haciendo bien. Ahora parece que todo está mal y todo no está mal", defendió.

Pero dejó claro que, tras las críticas recibidas por ciertos sectores de la afición, sueña con "que todo salga bien" y "con que todo mejore". "Hoy está el club un paso más arriba del equipo, no tengo dudas. Es un momento del equipo, que necesita crecer, necesitamos trabajar, tenemos chicos jóvenes que me motivan, me entusiasman, me ilusionan. Creo en ellos, tengo seguridad de que lo van a hacer bien", aseguró.

"La exigencia del título la tenemos siempre, siempre queremos ganar y ganar pasa por ganar títulos. Lo que está claro de que en estos momentos hablar de ganar títulos me sería bueno para los que somos del Atlético y sería centrarse en mejorar al equipo ir haciendo los pasos que tenemos que ir haciendo para que el equipo crezca", puntualizó.

Por ello, advirtió que están en un proceso de "caminar para poder correr y no correr antes de caminar". "Sé que tenemos que ganar, porque sigo pensando que si el Atlético quiere seguir creciendo y mejorando a nivel club y a nivel equipo tiene que volver a ganar", afirmó.

"Hablar de mí es difícil, porque yo no me veo a mí mismo, yo intento no acomodarme, intento no relajarme, intento no interpretar que el tercer puesto me alcanza porque no me alcanza, me dices '¿eres feliz siendo el tercero?' No, no soy feliz", confeso, aunque sabe que "para el club es importantísimo salir tercero". "Y yo soy hombre de club, favorecemos el trabajo que el club necesita para llegar al lugar donde estamos", agregó.

Simeone está "muy jodido" con la mala racha del equipo. "Me duele la responsabilidad que tenemos, sé que cada día es más grande por la cantidad de años que llevamos, es enorme y lo paso mal. Cuando ves que el esfuerzo de los chicos está, que la idea no se puede realizar, porque no aparecen los goles, que eso es lo que te determina si juegas bien o mal muchas veces", comentó.

"Tengo un agradecimiento absoluto a la gente del Atlético. Cuando vine los de atrás del arco en la época de que yo no le había dado absolutamente nada al club siempre me aceptaron, me quisieron. Yo digo que los entrenadores se van y te hacen esos homenajes, todos lloran, como cuando mueres, y te van como adulando, y a mí no me hagan eso, a mí acéptenme y cuídenme ahora, porque estoy vivo, ahora necesitamos a la gente, es una parte importantísima, cuando nuestra gente está pasan cosas diferentes", destacó.

Por esto, está "con energía, con ganas de ver el estadio que se siente identificado con el equipo". "Necesito que la gente entienda de que todos estos chicos les han contado que cuando van al Metropolitano el estadio explota, quiero que mis jugadores sientan eso, que lo vivan. No tienen la culpa de estos 2-3 resultados. Toda la gente que estamos alrededor tenemos que ayudarles, porque después nos van a dar lo que todos queremos", avisó.

Además, celebró poder debatir si el Atleti debe exigirse más frente al FC Barcelona y el Real Madrid por el trabajo de los últimos 14 años y "gracias al legado de todos los Gabi, Raúl García, Tiago, Godín, Miranda". "Todos los que se rompieron bien el culo para que el Atlético esté en este lugar, es el legado que nos dejaron para que podamos hablar de esto, permitirnos ilusionarnos, entusiasmarnos, pero la realidad es la realidad", manifestó.

"Hemos ganado con Messi en el Barcelona, hemos ganado con Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, porque cuando damos el 110% se puede y cuando damos el 80% salimos terceros", analizó sobre el pasado. Y tras 14 años en el banquillo, no se siente intocable. "Lo más normal para los entrenadores es cambiar, a mí me ha tocado lo anormal, he tenido la diosa fortuna de haber trabajado con un montón de gente que me ha ayudado un montón. Ese legado está ahí y lo tenemos que cuidar, porque es la parte más importante del club en este momento", reflexionó.

Ahora el 'Cholo' aplaude tener "un gran equipo, de muy buenos futbolistas con mucha ilusión, con mucho entusiasmo y con ganas de demostrar por qué están en el Atlético de Madrid". "Y necesitamos el tiempo que obviamente no hay en fútbol y que es el sábado", lamentó.

"Tengo una plantilla que me gusta. La llegada de Nico González equilibra la plantilla. Tenemos una plantilla competitiva, que necesita tiempo para encontrar sociedades, para demostrar las capacidades que tiene", añadió.

Aunque el estilo que más le gusta es el del FC Barcelona, por su "verticalidad", su "juego posicional". "La versión de Raphinha de la temporada pasada fue de lo mejor que vimos en los últimos años, Lewandowski, Lamine, Pedri, son un equipazo", elogió.

"Yo me considero un entrenador y el entrenador es defensivo, ofensivo, ultradefensivo, ultraofensivo, según los momentos. Me considero un entrenador total, pero te ponen esa etiqueta de defensivo y no se basa en nada. Uno puede defender con la pelota teniendo la pelota 80 minutos y puede atacar tres veces y eso es ser ofensivo o defensivo", reflexionó.

Finalmente, Simeone aseguró que Antoine Griezmann y Koke Resurreción, pese a tener menos protagonismo a nivel de minutos, siguen siendo "Muy importantes estando". "Si obviamente están, saben por qué están y obviamente están respondiendo hasta el día de hoy espectacularmente", concluyó.