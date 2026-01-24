Simeone: "Julián Álvarez se cree por sí solo por su nombre, su jerarquía y su trayectoria"

Archivo - Diego Pablo Simeone, head coach of Atletico de Madrid, gives a press conference during the training day of Atletico de Madrid ahead the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match against Real Madrid at Riyadh Air Metropolitano on September - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha restado importancia a la sequía goleadora del delantero argentino Julián Álvarez y ha afirmado que "se cree por sí solo por su nombre, su jerarquía y su trayectoria", además de recalcar la importancia del partido de este domingo ante el RCD Mallorca, "un equipo complejo" y que acude a la cita "con una necesidad importante".

"¿En serio me estás preguntando? Julián Álvarez se cree por sí solo, por el nombre que tiene, por la jerarquía que tiene, por la trayectoria que lleva", declaró en rueda de prensa, antes de valorar la baja de Antoine Griezmann, que se lesionó en el entrenamiento del viernes. "La baja de un futbolista como Antoine se siente, ya sea para que juegue del inicio o entrando como lo estaba haciendo. Es un jugador muy importante para el equipo", apuntó.

El técnico argentino también desveló cómo se encuentra el equipo en estos momentos. "En el aspecto físico y mental, al equipo lo veo en la búsqueda de lo que queremos. Hay veces en las que nos sale a favor y hay veces en las que no, pero el objetivo sigue siendo el mismo, buscar lo que queremos, tener situaciones de gol y defender mejor de lo que defendemos para que cualquier ventaja mínima pueda valer. Eso nos hará crecer como equipo en general", subrayó.

Además, considera que falta contundencia arriba. "Lo explicábamos después del partido del miércoles. Interpretar ese último tramo de la mejor manera te hace ser diferencial, y seguramente con trabajo, con la energía y el compromiso que tiene el equipo, porque lo tiene, encontraremos los caminos que nos lleven a tener la posibilidad de concretar, que de eso se trata el juego", manifestó.

"Lo único que importa son los resultados. Después, todo lo que pueda pasar en el andar, son situaciones que pueden suceder, con la salida de algún futbolista y con la llegada de otro. Pero lo único que interesa para todos es el resultado, y el resultado ojalá que sea positivo. Mañana vamos a jugar con el Mallorca, un equipo complejo, que viene con una necesidad importante como nosotros, viene de ganar un partido importante con el Athletic. Tendremos que llevar el partido a donde creemos que le podemos hacer daño", manifestó.

Sobre si dosificará a sus hombres en vistas a lo que se juegan la próxima semana en la Liga de Campeones, Simeone aseguró que están "pensando solo en el Mallorca". "Necesitamos seguir en Liga con el mismo paso. Para eso necesitamos hacer un partido importante mañana, y no me quita de la cabeza otro pensamiento que no sea pensar en el partido del Mallorca", afirmó.

Respecto al internacional español Robin Le Normand, explicó que "está trabajando muy bien". "Hay una competencia muy sana en la parte central, muy buenos futbolistas los cuatro que tenemos, más la incorporación ahora de Clément -Lenglet-, que ya está recuperado. Tratamos de buscar siempre lo mejor para el equipo", indicó.

En otro orden de cosas, el 'Cholo' habló de cómo afronta el resto de la temporada teniendo que lidiar con cuatro fichas menos. "Normalmente traemos chicos para compensar esas ausencias y equilibramos. Si tenemos a trabajos en posiciones dobles intentamos traer chicos que nos puedan ayudar y que entendemos que en algún momento pueden ayudar al club para compensar esa falta", dijo, sin descartar que los jugadores del filial les pueda ayudar. "Si el partido lo pide y el entrenador entiende que pueden participar, claro que sí. Por eso están con nosotros, si no no estarían", expresó.