Simeone: "Julián Álvarez es el mejor futbolista que tenemos en el Atlético"

Archivo - Diego Pablo 'Cholo' Simeone head coach of Atletico de Madrid reacts and Julian Alvarez of Atletico de Madrid looks on during the LaLiga EA Sports match between Deportivo Alaves and Atletico de Madrid at Mendizorrotza on August 30, 2025, in Vitor - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, tiene claro que el delantero argentino Julián Álvarez "es el mejor futbolista" que tiene en su club, y aunque eludió hablar del deseo del jugador de querer salir del conjunto rojiblanco, remarcó una "jerarquía ofensiva muy difícil de encontrar" y que ha sido capaz de generar "dentro del equipo cosas de futbolista diferente".

"Julián es el mejor futbolista que tenemos en el Atlético Madrid desde que llegó y ojalá que en la selección pueda generar lo que logró en el último Mundial", aseguró Simeone en una entrevista con 'ESPN Mundial' de la cadena 'ESPN'.

El 'Cholo' dejó claro que la 'Araña' es el jugador sobre el que piensan en el conjunto rojiblanco "generar juego a su alrededor", pero no quiso hablar de su futuro en el club colchonero. "Su futuro es el partido ante Cabo Verde, lo mejor para él es centrarse en eso, no pensar en todo lo que salió. Las cosas se van a resolver como siempre", zanjó.

"Me crucé con él cuando fui a ver a Giuliano y estuvimos charlando un poco de cómo estaba de su tobillo y de la importancia que tiene para el equipo. En el último partido ya mostró otra intensidad y Argentina va a necesitarle porque es un jugador extraordinario", aseguró el técnico argentino.

Además, Simeone recalcó que los números de Álvarez "hablan por sí solos". "Tuvo una continuidad muy buena, ha generado dentro del equipo cosas de futbolista diferente. Estamos muy contentos con su trabajo, se ha comportado siempre muy bien con nosotros", aseveró el entrenador del Atlético.

"Desde el momento en que llegó sabía que llegaba un jugador diferente, que aportó una jerarquía ofensiva que es muy difícil de encontrar porque Julián está entre los cinco mejores del mundo. El trabajo y el crecimiento que tuvo en el City y el Atlético le han llevado a este lugar y a estos números (cotización). Veremos que sucede", puntualizó el 'Cholo'.