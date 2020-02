Simeone: "Este Liverpool quedará en la historia, me genera admiración"

Publicado 17/02/2020 21:16:57 CET

Fútbol/Champions.- Simeone: "Este Liverpool quedará en la historia, me genera ad

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que el actual Liverpool, al que se enfrentan este martes en el Wanda Metropolitano en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones (21.00 horas), pasará a la "historia", y se ha mostrado convencido de que el estadio rojiblanco "explotará" para ayudarles, aunque no observa "pesimismo" en el vestuario.

"Hemos hablado de grandísimos equipos a lo largo del tiempo y este Liverpool seguro que quedará en la historia; tiene registros diferentes a todos aquellos que hemos admirado, y a mí me gusta más este, porque es mucho más directo, más intenso, más cambiante, y me genera admiración", declaró en rueda de prensa.

Por ello, se encontrarán este martes "con un grandísimo equipo", "muy bien entrenado por un entrenador diferente que lo ha ido creando en sus años en el club". "Hace cuatro años que llegó, y a pesar de la salida de Coutinho, que parecía que iba a partir al equipo, al contrario, el equipo se potenció. Eso habla muy bien del club, del entrenador y de los futbolistas que están hoy en el Liverpool", indicó.

Además, el preparador argentino aseguró que, "en matices", encuentra algo de parecido entre los dos equipos, "sobre todo en intensidad". "Su Borussia Dortmund era parecido a nuestro Atlético de Madrid cuando empezamos. Desde el rasgo de la intensidad y la competitividad, somos parecidos. La potencialidad que le dan los futbolistas hace que los equipos jueguen de distinta manera", apuntó.

"COSTA ESTÁ DENTRO DEL GRUPO DE 19 FUTBOLISTAS"

Por otra parte, confirmó que Diego Costa estará disponible para el partido, después de varios meses sin jugar. "Viene mejorando, está entrenando con mucho entusiasmo e ilusión. Está dentro del grupo de 19 futbolistas que están concentrados y que mañana tienen la posibilidad de jugar el partido", manifestó.

"En un partido, todo puede pasar", dijo sobre el duelo de este martes. "Es un partido en dos tiempos, no tengo duda de que a doble partido hay 50% de posibilidades para todos", añadió, afirmando que lo han preparado de la misma manera que el resto de encuentros. "Preparamos los partidos de la misma manera, no tenemos preferencias para prepararlo con mayor actitud. Intentamos planificar el partido con la actitud de ganar contra el que nos toque", expuso.

Así, no observa pesimismo en el vestuario. "No veo pesimismo. Tenemos unos futbolistas que tienen unas ganas de jugar impresionantes. Veo lo que más me gusta, que es el optimismo", indicó, antes de concluir restando importancia a las opiniones de que la eliminatoria está claramente decantada hacia el conjunto 'red'.

"Soy muy respetuoso con las opiniones, la crítica se necesita, nos hace mejorar. Mañana tenemos un rival importante y confío mucho en mis futbolistas. Mañana el estadio explotará, de igual manera que ellos tienen un estadio vibrante que nos hará sufrir cuando tengamos que ir a su casa, y mañana sucederá lo mismo en el Wanda", concluyó.