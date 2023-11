Simeone: "Lo que me haría dudar de seguir en el Atlético es que los jugadores perdiesen la confianza en mí"

Diego Pablo Simeone, head coach of Atletico de Madrid, gestures during the spanish league, La Liga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and Villarreal CF at Civitas Metropolitano stadium on November 12, 2023, in Madrid, Spain.

Diego Pablo Simeone, head coach of Atletico de Madrid, gestures during the spanish league, La Liga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and Villarreal CF at Civitas Metropolitano stadium on November 12, 2023, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, tiene claro que la renovación hasta 2027 ha sido "muy importante" y "distinta" a las anteriores y que ha sentido "la alegría y la energía de seguir buscando más", mientras que reconoció que sólo dudaría de continuar en el club rojiblanco si notase que los jugadores perdiesen "la confianza" en él.

"Esta ha sido una renovación muy importante, para mí distinta a las demás, son varios años y siento la alegría, la energía y las ganas de seguir buscando más. Hay un proyecto que necesitamos seguir construyendo y me encamino a que pueda aparecer en estos años venideros", señaló Simeone en una entrevista a 'El Larguero' de la cadena SER.

Y ese buscar más se trata de querer "ser mejores". "En vez de acabar terceros, segundos, o no esperar 25 años para salir campeón, pero no es fácil, hay que trabajar mucho porque competimos en una Liga con el Barcelona y el Real Madrid, que son tremendamente importantes y también con la alegría de ver equipos como el Girona que hace un fútbol valiente o la Real que también tiene un fútbol que gusta", subrayó.

"El hacer más es acercarse a lo que no nos estamos acercando ahora, que es el ganar. Ser terceros nos hace generar un mejor futuro y posicionarnos para estar cerca de poder llegar, pero hay que buscar llegar porque el hincha que va a vernos hoy la exigencia que nos pide no es la misma de antes y eso nos va a venir bien. También vienen creciendo otros y cuidado con perder ese lugar que te da la posibilidad de ilusionarte con lo que no has logrado. Donde queremos meternos es en esa liga en la que de vez en cuando molestamos", añadió el 'Cholo'.

Además, en referencia a sus palabras tras renovar en una conversación con Miguel Ángel Gil Marín, en las que aseguraba que tras perder la final de la Liga de Campeones en 2016 con el Real Madrid lo que necesitaba es que el consejero delegado del Atlético fuese a verle a Buenos Aires para mostrarle un cariño que entonces necesitaba, el técnico argentino fue claro sobre si esa visita no se hubiese producido. "Posiblemente no estaría aquí si no hubiese venido, vivo mucho de los detalles, que a veces son más importantes que muchas otras cosas", advirtió.

"Lo que me haría dudar es que perdiesen la confianza los jugadores, son los primeros siempre. Los aficionados, Miguel (Gil Marín) y Cerezo pueden cambiar por los resultados. Con los jugadores hay un límite y cuando lo pasaste no hay vuelta. Lo que me haría decir hasta aquí llegamos es cuando vea que el equipo no puede seguir lo que estamos proponiendo", aseveró. "Me queda lejos, pero en algún momento trabajaremos en otro lado", puntualizó.

Y eso le pudo pasar hace un año cuando se quedaron fuera de jugar en Europa tras finalizar cuartos en su grupo de la Champions, aunque "no" se le pasó por la cabeza no continuar. "El equipo no respondía y no encontrábamos los caminos para que respondiese, y teníamos dos maneras de enfrentarlo, apretar el acelerador o seguir el camino en el que estábamos", apuntó.

"Percibí que acertábamos en la propuesta o no y también va relacionado mucho a los momentos, hemos tenido en un pasaje de esta etapa futbolistas importantes que no estuvieron y al final los entrenadores somos buenos por los futbolistas que no estuvieron", agregó al respecto.

"ES DIFÍCIL CONVIVIR SI NO ENTIENDES LA IDIOSINCRASIA DEL ATLÉTICO"

La mejora del Atlético también coincidió con la marcha de jugadores como Joao Felix, Matheus Cunha o Renan Lodi, pero para Simeone "sería injusto echarle la culpa a los demás". "Posiblemente si hubieran estado habría salido igual, el equipo respondió porque encontramos el camino de la seguridad", zanjó.

Sobre el delantero portugués, sí admitió que "a la gente del Atlético no le gusta" el tipo de declaraciones que ha realizado asegurando sentirse más a gusto en el Chelsea o el FC Barcelona. "Tenemos otra idiosincrasia y si no la entiendes es difícil convivir. Todo lo que le pase de bueno es extraordinario para nosotros porque si se tiene que quedar en Barcelona será un ingreso importante y si vuelve que sea para darnos lo que pudo mejorar en el otro lado", declaró.

"Creo que él no pudo dar todo lo que habría querido, dio lo que pudo. Hoy le vemos con una intención más reactiva tras la pérdida, está más participativo y todo lo que sea jugar cerca del área le hace bien", prosiguió sobre Joao Felix.

En cuanto al momento actual de su equipo, Simeone insiste en que están "creciendo" desde el parón por el Mundial de Catar y opinó que jugaban "parecido" a cuando ganaron por última vez la Liga. "Ahora el equipo está convencido que está en el camino bueno y quiere más. Toda la vida me gustó jugar bien y si me preguntan con que me siento mas identificado, digo que me gusta defender bien porque si tienes futbolistas que juegan bien y defienden bien, son mejor que el resto. El año pasado el Barcelona sale campeón por cómo defendió", manifestó.

Parte de ese buen juego es culpa de Antoine Griezmann, "un futbolista extraordinario que tiene algo especial y que le gusta entender donde el equipo necesita su esfuerzo". "Fue importante cuando decidió volver. Sabía que nos iba a seguir dando y le costó, pero la tranquilidad, la confianza y seguramente la seguridad de él por revertir todo lo que revirtió, le ponen en un lugar privilegiado hoy dentro del fútbol", consideró el argentino, que no olvida que todos necesitan afrontar "alguna vez este tipo de situaciones" como la que vivió el francés al irse al FC Barcelona para "madurar" y valorar "más ciertas situaciones".

"Álvaro tiene una virtud tremenda y es que él quiere mejorar. Está en un proceso de maduración que le hace estar más fuerte como hombre, es el capitán de la selección, siente que es líder y se sabe importante, a eso hay que acompañarlo", expresó sobre Morata, viviendo su mejor momento con el Atlético y con el que mantuvo "una conversación linda" en el verano cuando se podía dudar de su continuidad. "Por rendimiento y por números, sí", replicó preguntado sobre si el madrileño estaba al nivel de otros '9' como Erling Haaland o Harry Kane.

Por otro lado, el preparador rojiblanco no esconde que ganar la Liga de Campeones "es una ilusión". "Es una alegría cada vez que participamos y sabemos de las dificultades que tiene, pero no lo siento como una obsesión porque todo lo que es así es un camino malo", avisó.