Simeone: "En el mercado de invierno puede pasar de todo"

Publicado 22/11/2019 13:08:33 CET

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que, "igual que en verano", tienen que "estar abiertos" a posibles movimientos en el próximo mercado de invierno, donde "puede pasar de todo", al tiempo que ha llamado a sus jugadores a "ser un equipo" este sábado en Granada para sobreponerse a la bajas.

"Igual que en verano, siempre hay que estar abiertos. En el mercado de invierno puede pasar de todo. Los representantes trabajan muy bien y puede haber movimientos de chicos que puedan irse o venir. La ausencia de Costa es importante porque no estaba en su mejor momento, pero estaba. Como no está, me enfoco en los que están", explicó Simeone en rueda de prensa.

"Uno nace optimista o nace negativo. Yo nací optimista", contestó el 'Cholo' cuando se le preguntó por las numerosas bajas de su equipo. "Costa va a estar tres meses fuera y se están alargando los regresos de Giménez y Savic, pero esto es fútbol. Igual que en la vida, hay que ir solucionando lo que pasa cuando te despiertas cada mañana y en eso estamos", resumió.

Sobre la composición al centro del campo, donde no jugarán los sancionados Thomas Partey y Saúl Ñíguez, el técnico subrayó que "eso le da paso a Marcos (Llorente) y Héctor (Herrera) para que busquen seguir la línea que el equipo viene sosteniendo".

"Mañana es un partido importante para Marcos, que no está jugando porque considero que otros los están haciendo muy bien en ese sector. Ha trabajado muy bien estos 15 días y tiene una gran oportunidad", valoró sobre el mediocentro de Las Rozas.

En cuanto al ataque, Simeone dijo que están "contento con los entrenamientos de Darío Poveda". "Es un chico que viene trabajando bien y está haciendo buenos partidos asiduamente con el filial. Confíamos en él, puede aprovechar ese espacio para crecer. Tiene 20 años -en realidad tiene 22-, buen juego aéreo y nos puede echar una mano", alabó.

"Con Saponjic hace bastante que le dijimos las cosas que necesitamos, a ver si logra acercarse, y a Riquelme también podemos utilizarlo arriba", añadió sobre otras opciones ante la falta de efectivos, ya que solo dispone de 16 jugadores del primer equipo para viajar a Granada.

En cuanto a su próximo rival, avisó de que "el Granada es un gran equipo que está haciendo una presentación en Primera División a un grandísimo nivel". "Es un gran rival duro, fuerte, que ha crecido mucho desde su vuelta a Primera", concluyó, añadiendo que deben "ser un equipo" para superar al equipo andaluz.