Simeone: "Miraba el Clásico y decía 'eliminamos dos veces al Barcelona, Dios mío'"

Diego Simeone, head coach of Atletico de Madrid, attends during press conference before the Final Copa de Rey, football match between Atlético de Madrid and Real Sociedad at La Cartuja Stadium on April 17, 2026 in Sevilla, Spain - Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, al ver el Clásico de Liga que enfrentaba al FC Barcelona y Real Madrid, puso en valor este lunes que su equipo haya eliminado "dos veces" al conjunto de Hansi Flick en Champions y Copa del Rey Mapfre, porque son "el equipo que mejor juega en el mundo".

"Tenemos una mínima posibilidad de, si lo hacemos bien estas tres fechas y el Villarreal pierde un partido, ir a jugar el último partido con opciones de ser terceros. Es lo único que tendríamos como objetivo real", reconoció el entrenador del conjunto rojiblanco en la rueda de prensa previa a la jornada 36 en LaLiga EA Sports ante Osasuna.

De cara al encuentro de este martes en Pamplona (21.30 horas), avanzó que "participarán algunos chicos" de la cantera, como en jornadas pasadas lejos del Riyadh Air Metropolitano, "debido a las bajas" del equipo, a las que se han sumado los defensas Nahuel Molina y Jose María Giménez. "Ojalá que sigan aprovechando esta oportunidad tan linda de jugar en el primer equipo", valoró un Simeone que celebró que la lesión del uruguayo sea "un esguince de tobillo".

"Él es una persona muy fuerte, ha pasado por mil batallas como esta y seguramente llegará al Mundial, se lo merece, y ojalá pueda competir de la mejor forma posible con Uruguay, porque el Mundial es lo que más cercano tiene", afirmó sobre el central que no jugará lo que resta de curso con el equipo colchonero por su lesión.

Preguntado nuevamente por el capitán del conjunto, Koke Resurrección, reiteró que todavía no ha hablado con él sobre el futuro. "Son cinco veces más (en referencia a las conferencias de prensa que restan) que nos tenemos que ver, así que vayamos cambiando las preguntas porque va a ser difícil", sugirió.

"Son ciclos que obviamente van cambiando, son momentos que el grupo y el equipo tendrán que atravesar y los futbolistas que vengan tendrán que tener esa personalidad para ocupar lugares importantes", manifestó acerca de la salida de jugadores importantes como Antoine Griezmann.

Sobre la cantidad de lesiones que se están dando en este último tramo de temporada con el Mundial a la vuelta de la esquina, el técnico rojiblanco destacó que "es una pena grande" que exista esta posibilidad. "Hay mucha inversión, mucha gente que pone mucho dinero, que le importa mucho lo que representa un Mundial. El último, en diciembre, no hubo tantas lesiones previas al Mundial, y los jugadores llegaban de una manera. Ahora es muy ajustada a este tipo de eventos, que son enormemente importantes para todo", comentó.

"Habría que observarlo porque no es un detalle menor que el futbolista importante, que se le ve durante toda la temporada, justo cuando viene el Mundial no está", añadió un Simeone que no quiso evaluar la temporada. "Estaría bueno responderla en otro momento porque seguramente los especialistas dirían que serían excusas todas las que digo porque no ganamos nada", declaró.

Finalmente, Simeone felicitó al FC Barcelona por ganar "una Liga merecidísima" que ha dominado de "principio a fin con una contundencia increíble", como "el año pasado". "El Barça es el equipo que mejor juega posiblemente en el mundo. Felicitarlos, porque juegan increíble y yo lo miraba el partido de ayer (el Clásico) y decía 'dejamos dos veces eliminados al Barcelona, Dios mío'", zanjó el argentino.