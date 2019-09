Simeone: "Moralmente todavía somos el equipo del pueblo"

Publicado 25/08/2019 21:53:47 CET

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, realizó un balance muy positivo del triunfo en Butarque (0-1), el primero en cuatro temporadas, y aseguró que "moralmente, socialmente y emocionalmente todavía" son "el equipo del pueblo".

"Creo que me expliqué bien, pero algunos lo malinterpretaron. No podemos decir que somos el equipo del pueblo cuando tenemos uno de los mejores estadios del mundo y donde fichamos a jugadores por 120 millones, pero sí socialmente, moralmente y emocionalmente somos el equipo del pueblo. En las raíces mamamos eso desde chiquititos y el crecimiento econoómico del equipo no lo va a cambiar", dijo en la rueda de prensa de Butarque.

Polémicas al margen sobre esta denominación, el técnico argentino destacó el oficio de su equipo para sumar tres puntos ante un complicado rival. "Necesitábamos ganar y fuimos a buscar el partido de distintas maneras. El partido dura 90 minutos y puede tener muchas situaciones. Hemos cambiado el sistema en busca de soluciones y ganamos. Si hubiera salido mal, hubiera existido la crónica como tiene que ser", resumió.

"El Leganés es un rival con el que no te puedes relajar, que te lleva al extremo y que en su casa siempre se hace fuerte. Pellegrino plantea partidos contra los equipos importantes de una manera brillante: sufrido, peleado, te irrita, no hay espacio, el partido va donde ellos se sienten más cómodos pero el cambio de sistema nos hizo encontrarnos mejor en el campo", añadió.

Además, Simeone también subrayó la capacidad de sufrimiento de sus jugadores en un estadio maldito para el Atleti en Primra División. "Me gusta que sabemos sufrir, que entendemos que los partidos se dividen en distintos momentos", indicó.

"Hay veces que, como contra el Getafe, podemos hacer nuestro juego y en otros tenemos que sufrir. Hoy mejoramos las situaciones de gol, Morata tuvo dos, Saúl dio en el palo, Joao creo que nos manejamos mejor con el resultado a favor que con el Getafe", finalizó el 'Cholo' Simeone.