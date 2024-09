Simeone: "A nadie le importan los horarios cuando termina el partido"

Diego Pablo 'Cholo' Simeone head coach of Atletico de Madrid looks on during the LaLiga EA Sports match between Athletic Club and Atletico de Madrid at San Mames on August 31, 2024, in Bilbao, Spain.

Diego Pablo 'Cholo' Simeone head coach of Atletico de Madrid looks on during the LaLiga EA Sports match between Athletic Club and Atletico de Madrid at San Mames on August 31, 2024, in Bilbao, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 14 Sep.

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha quitado importancia a la polémica por los horarios, cuando se avecina el carrusel de encuentros por el comienzo de la Liga de Campeones, y ha asegurado que "a nadie le importan cuando termina el partido", además de afirmar que se les valorará por cómo rindan "en el campo", empezando por el duelo de este domingo ante el Valencia en el Cívitas Metropolitano.

"En lo único que pienso es en que el equipo esté bien y mejore. A nadie le importa cuando termina el partido todo esto que me están preguntando, me van a valorar a mí y al equipo por cómo rendimos en el campo. Nadie se va a acordar de esto, no me voy a preocupar por algo en lo que no puedo hacer nada. Lo que sí puedo hacer es intentar que nuestro equipo juegue bien, que haga un buen partido y que cuando termine el partido esta situación quede como una anécdota", declaró en rueda de prensa.

Preguntado nuevamente por el calendario que les espera en las próximas semanas, el 'Cholo' volvió a quitarle hierro al asunto. "No es mi tarea pensar en eso, mi tarea es pensar en entrenar al equipo e intentar de que a la hora que nos toque, en el lugar donde nos toque, hacerlo lo mejor posible", indicó.

"Al grupo lo veo con mucho entusiasmo, muchos futbolistas que quieren jugar. Cuesta elegir quién juega, pero la cantidad de partidos me da la oportunidad de tener gente fresca que está disponible y que está con mucha ilusión por competir. Y la verdad es que nosotros, como pensamos partido a partido, no nos alejamos del partido del Valencia", continuó.

En este sentido, insistió en que no se moverán de su filosofía. "Nosotros vivimos partido a partido y no hay otra manera de ver el fútbol desde que llegué al club y desde que trato de transmitírselo a mis futbolistas. No varío la búsqueda, no varío el objetivo, no dejo de ilusionarme con lo mejor, pero para que suceda no podemos salir del partido a partido", señaló.

Por otra parte, el técnico argentino apeló a no confiarse en la racha del equipo 'che', que todavía no ha conseguido ganar. "En LaLiga hay dificultades que se van mostrando, sobre todo en el inicio, hasta que los equipos empiezan a tomar forma. Es verdad que nosotros tenemos muchos chicos nuevos y habría estado bueno que estuviesen con nosotros, pero la selección llama y todos quieren ir. Y es justo que vayan, porque es muy bonito. Nosotros tenemos la tarea de intentar hacerles sentirse bien lo más rápido posible para rendir en el lugar donde están ahora", apuntó.

"El Valencia, ya por su entrenador, por cómo viene comportándose desde que llegó y cómo lo están siguiendo sus futbolistas dentro del campo, tiene una forma bastante concreta de jugar. La respetan y la atraviesan con mucha seguridad porque saben que de esa manera compiten bien. No me imagino otro equipo competitivo como al que nos hemos en este tiempo", añadió.

En otro orden de cosas, analizó cómo ha vivido los cuatro partidos ligueros disputados hasta ahora. "En los partidos que nos tocó jugar tuvimos la posibilidad de gestionarlos como queríamos jugarlos y esa fue la mejor parte de estos cuatro partidos. La parte menos buena fue que tuvimos que haber resuelto mejor en el partido con el Espanyol la contundencia que no pudimos tener; pudimos resolver, a partir de la recuperación de la pelota, mejores cosas que las que hicimos en el primer tiempo con el Athletic. En eso estamos trabajando, en seguir intentando llevar el partido a donde nosotros creemos que podemos hacerles daño", manifestó.

Por último, habló de la lesión de Pablo Barrios con la selección española Sub-21. "Lo de Barrios sabíamos que podía pasar. Desgraciadamente no pudimos darnos cuenta antes de que sucediese. Esperemos que nos sirva como situación concreta para el futuro", finalizó.

