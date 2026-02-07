Simeone: "Necesitamos a nuestra gente con mucho más impulso y energía"

Diego Pablo Simeone, head coach of Atletico de Madrid, attends a press conference ahead of their UEFA Champions League 2025/26 match against FK Bodo/Glimt at Riyadh Air Metropolitano on January 27, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha advertido del peligro de confiarse este domingo en el Riyadh Air Metropolitano ante un Real Betis "herido", al que golearon esta misma semana en Copa del Rey, y ha afirmado que necesitan a sus aficionados "con mucho más impulso y energía".

"Debemos mantener la misma ilusión y necesitamos a nuestra gente dentro del estadio con mucho más impulso, con mucha más energía. Necesitamos que la gente de detrás del arco esté cerca del equipo, porque los necesitamos. Esperemos que puedan estar", declaró en rueda de prensa.

Además, el técnico argentino "no" cree que la goleada del jueves ante los verdiblancos (0-5) en Copa haya supuesto "un punto de inflexión". "Creo que fue un partido que se jugó bien y hay que seguir en la misma línea. En este partido tuvimos muchísima más contundencia y eso facilitó todo lo que fue sucediendo durante el partido", indicó.

"No todos los partidos son iguales y las características del partido del Levante no fueron las mismas que las del Betis. A partir de ahí, los goles, el gol de pelota parada en un momento en el que el Betis no estaba mal... Con el 1-0 pudieron haber hecho el 1-1 en esa jugada en la que se resbala Marc. Después sí fuimos contundentes en todas las transiciones que tuvimos para concretar. Después, con 3-0, siempre es más fácil poder tener un mejor juego", recalcó.

Eso sí, reconoció que el triunfo les da confianza para afrontar los próximos compromisos. "A nivel mental, es positivo lo que nos pasó, porque refuerza el juego del equipo y el momento de todo lo que tenemos que atravesar de acá para adelante. Tenemos que convivir también con esa situación excesiva; los extremos nunca me gustaron. Hay que empezar de cero. Vamos a competir con un rival que viene herido y necesitamos a nuestra gente, lo vuelvo a repetir", expresó.

Sin embargo, no quiso opinar del rival de las semifinales coperas, el Barça. "No tengo nada que opinar de ese partido todavía. Necesitamos hablar del que nos importa, que es el del Betis, un partido que no será igual que el que jugamos el jueves. Va a venir un equipo herido, golpeado por el partido que jugamos en su campo, así que tendremos que estar atentos y llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño", insistió.

En otro orden de cosas, el 'Cholo' aseguró que cubrirá la baja del lesionado Pablo Barrios con "los chicos que están disponibles". "Vargas, Rodrigo, Llorente, Serrano, al que subimo también para acompañarnos... Cualquiera de ellos puede actuar en ese lugar", manifestó.

"No tengo ninguna duda de que no dependemos de Griezmann, Lookman, Sorloth y Julián, dependemos del juego colectivo del equipo, de la pelota parada y de todo lo que se pueda generar en conjunto. Me pone contento que el equipo haya reaccionado de esa manera en las líneas de más atrás. No solo valen los goles de los delanteros", continuó.

Por último, Simeone valoró el debut del delantero nigeriano Ademola Lookman, que se estrenó como goleador rojiblanco en Copa. "Intentaremos ir conociéndonos, él al equipo y nosotros sus características, obviamente intentando tener en sus características ofensivas ese criterio que tiene para atacar e ir buscando con el equipo lo que mejor conviene y lo que necesitamos", finalizó.