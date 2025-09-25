Simeone: "Necesitamos que Julián esté muchos años en el Atlético"

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, destacó que su equipo mantuvo el "orden" cuando encajó el 1-2 ante el Rayo Vallecano ya en el tramo final este miércoles en el Metropolitano, y volvió a elogiar a un Julián Álvarez decisivo en la remontada (3-2) y que necesitan por muchos años.

"Desde el partido con el Villarreal, el equipo viene creciendo, mejorando. Hoy volvió a repetir un poco la misma situación. En el primer tiempo, partido que podíamos estar con un marcador más amplio, y terminó metiéndonos un golazo en el minuto 45, que nos hizo daño en la parte de confianza", dijo en rueda de prensa.

"Hablamos en el descanso de seguir en la misma línea, buscar alternativas. Hubo un espacio que el equipo estaba como confundido, vino el 1-2 y estábamos por hacer los cambios. Entraron Marc y Matteo y el equipo jugó muy bien. Encontró caminos de ataque, sostuvo bien el partido, nos dio confianza sobre todo. A partir de ahí apareció los dos goles de Julián, con goles que también fallamos y después el golazo de Julián para cerrar el partido que es muchas veces lo que pasa en fútbol", añadió.

El técnico argentino reconoció que sin los goles de su compatriota en los últimos diez minutos, todo parecía "mal" y estarían "hablando de otras cosas". "Lo que está claro es que Julián es el mejor futbolista que tenemos. Necesitamos cuidarlo, que esté muchos años en el Atlético de Madrid. Nos tiene que ayudar y nosotros le tenemos que ayudar para que sea aún mejor de lo que es, cada vez que es diferencial nos ayuda mucho", afirmó.

"No perdimos el orden, el criterio, en el peor momento del partido", añadió como clave, antes de ser preguntado por el derbi contra el Real Madrid el próximo sábado. "Muy bien, espero que el equipo recupere de la mejor manera, ganar ayuda, y tendremos un partido duro, con un rival que viene ganando todos los partidos y que tiene un montón de futbolistas muy buenos", apuntó.

Además, Simeone insistió en la buena entrada desde el banquillo de Ruggeri y Pubill, y recordó la mala fortuna que han tenido en el inicio de temporada con bajas y lesiones. "Cuando podamos tener a todos, vamos a poder seguir mejorando", terminó.