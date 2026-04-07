Simeone: "Necesitamos seguir adelante y no importa quién esté delante"

Diego Pablo Simeone, head coach of Atletico de Madrid, attends his press conference during the training day of Atletico de Madrid ahead the UEFA Champions League 2025/26 match against Tottenham Hotspur at Riyadh Air Metropolitano on March 09, 2026, in Mad - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press
MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que necesitan "seguir adelante" en todas las competiciones y que no importa quién esté "delante", empezando por el FC Barcelona, que "ataca muy bien y suele defender menos bien" y al que se enfrentarán este miércoles en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.
"Nosotros sabemos dónde estamos, sabemos a quién nos vamos a enfrentar. Sabemos el respeto que le tenemos, pero tenemos mucha ilusión. Necesitamos seguir adelante y no importa a quién tengamos delante, el camino es seguir adelante", declaró en rueda de prensa un 'Cholo' que todavía no sueña con ganar la Champions. "Pienso solamente en el Barcelona", apuntó.
El técnico argentino cree que el partido "no va a cambiar mucho" respecto al duelo de LaLiga del pasado fin de semana. "Es un rival importante en un momento importante de la competición, donde no hay rival menor. La Champions es siempre compleja, aún más en cuartos de final y en semifinales. Sabemos de la capacidad que tiene el Barcelona, lo fuerte que es en su casa; ha perdido muy pocos partidos, creo que de 23 partidos perdió sólo uno. Estamos aquí para competir", advirtió.
Sin embargo, no quiso desvelar cómo piensan hacer daño a los azulgranas. "Mañana a partir de las nueve esperemos poder representarlo y que lo puedas ver", dijo, antes de hablar del sistema defensivo de los de Hansi Flick. "Todos los equipos cuando atacan mejor defienden peor. El Barcelona es uno de ellos, ataca muy bien y suele defender menos bien. ¿Por qué? Porque obviamente juega con riesgos, tiene la capacidad de hacer muchos goles, y evidentemente eso favorece su elección", expresó.
"La elección del Barcelona es perfecta, es un equipo que ataca muy bien, no tiene problema para, si recibe un gol, hacer tres. Yo creo que estamos en un proceso de atacar mejor de lo que defendemos", indicó, antes de afirmar que "no" está "al tanto de las amonestaciones".
En otro orden de cosas, explicó la ausencia del guardameta esloveno Jan Oblak. "Está mejor, está trabajando muy bien. Entendía que no estaba al 100%, y en este caso es mejor que continúe jugando Juan -Musso-. Esperemos que lo podamos tener en condiciones en Sevilla", subrayó.
A GRIEZMANN: "LA SOCIEDAD NECESITA GENTE COMO TÚ"
Antes de comenzar la rueda de prensa, Simeone sorprendió a todos con unas palabras de cariño hacia Antoine Griezmann, que le acompañaba en la sala de prensa. "Quiero agradecerte todo tu trabajo y humildad. Eres una persona admirable para los chicos de hoy en una sociedad que necesita gente como tú. Gracias por todo lo que nos diste, todo lo que nos das y todo lo que te voy a obligar que nos sigas dando. Gracias por tu compromiso, por cómo te comportaste siempre como profesional y como persona, sabiendo diferenciar esa relación tan linda que tenemos como familia, no pasar esa línea difícil de llevar que es la del entrenador y el amigo-jugador o no amigo-jugador. Te considero un jugador y después un amigo", afirmó.
"Quedan ocho partidos de Liga, queda un partido de Copa del Rey, y si Dios quiere, vamos a jugar cinco partidos más, así que te invito a que sigas disfrutando. Te quiero mucho. Si hoy estuviese aquí cualquier hincha del Atlético de Madrid estaría diciendo las mismas palabras, me siento absolutamente identificado con ellos. Soy tu entrenador y sabes que si mañana no corres, te vas para afuera", señaló entre risas.
Minutos después, explicó que esta declaración de cariño se le ocurrió "hace seis horas". "Cuando supe que venía él, dije 'es una oportunidad maravillosa para dejar al entrenador y que aparezca la persona y transmitir lo que siento más como persona que como entrenador'", confesó.
Sobre si el francés es el mejor jugador que ha entrenado, el 'Cholo' aseguró que "se van a poner celosos varios". "Soy un agradecido por poder tener la oportunidad de tener un futbolista diferencial. Llegó muy joven, jugaba de extremo, tirado a la banda sólo corriendo por el lateral; pasó tres meses difíciles para entender dónde estaba y empezamos a hablar de que podía jugar en una posición más por dentro, que tenía condiciones para hacerlo", expuso.
"Tiene una capacidad mental increíble, tiene una condición física brutal. Muchas veces ha marcado la mayor cantidad de goles en la temporada año tras año, y nos ha permitido competir como siempre. Es uno de los futbolistas más importantes que he tenido", prosiguió.
Sin embargo, no quiso desvelar cómo le comunicó su marcha a Estados Unidos. "Hay charlas que no se cuentan, que quedan íntimas. Hemos charlado bastante, le he dado mi parecer como entrenador y como persona que lo quiere. No soy su papá, no soy su amigo, soy su entrenador y siempre he buscado ayudarle porque él ha devuelto ese cariño y ese afecto para corresponder de la misma manera. Hemos hablado, él me ha dicho lo que sentía, lo entendí y lo comparto, como siempre", finalizó.