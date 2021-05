Simeone: "No era mano de Trippier, me quedo con lo positivo"

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, celebró la victoria "importantísima" ante el Elche (0-1) ya que están en "un espacio definitorio" de LaLiga Santander, con bastante sufrimiento ya que el cuadro local falló un penalti en el 91'.

"Es un espacio definitorio, cada victoria es un paso importantísimo. Hicimos un gran primer tiempo, la ventaja debió ser más amplia. No arrancamos mal, pero el equipo ya no atacó como lo había hecho. El rival tenía necesidades, venía de resultados positivos y era lógico que fuese a apretar", dijo en rueda de prensa tras la victoria del líder.

El técnico argentino siguió con al exposición de los hechos para llegar a ese penalti que falló Fidel, pero que vino en una falta por mano que no era y que no dejó pasar. "Aparece ese penalti que viene precedido de una mano de Trippier que no era mano, contento con el trabajo y la intención del equipo", afirmó.

"Me quedo con las cosas positivas, las negativas suman poco, hubo muchas cosas positivas. No estamos en momento de pensar, estamos en momento de hacer. El equipo hasta el minuto 75 no sufrió, pero cuando no cierras el partido ya sabemos lo que sucede con el 1-0. El peligro de que se puedan escapar dos puntos que hoy son determinantes", añadió.

Por otro lado, Simeone celebró el buen partido de muchos de sus jugadores, en especial de Kondogbia. "Me alegra el trabajo de futbolistas que tienen paciencia. Kondogbia no lo ven, siempre entrenó con entusiasmo, buscando mejorar y mostrar que está disponible y cuando le tocó lo ejecutó", terminó.