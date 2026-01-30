Simeone: "No hay otra mejor manera de cambiar los pitos que salir campeón"

Diego Pablo Simeone, head coach of Atletico de Madrid, gestures during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 match between Atletico de Madrid and FK Bodo/Glimt at Riyadh Air Metropolitano stadium on January 28, 2026 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, dejo claro este viernes que "no hay otra mejor manera de cambiar" los silbidos que se escucharon por parte de la grada del Riyadh Air Metropolitano al finalizar el encuentro de Liga de Campeones ante el Bodo/Glimt que "salir campeón", mientras que, por otro lado, confesó que se "hace aburrido" estar hablando continuamente de refuerzos y que su obligación es "trabajar" con los futbolistas que le da el club.

"Salir campeón. No hay otra mejor manera de cambiar los pitos. La gente quiere salir campeón porque todos los hinchas que van a su estadio necesitan ver a un equipo que pueda 'campeonar'. Y cuando posiblemente perciben que eso está lejos, aparecen estos silbidos entendibles", señaló Simeone en la rueda de prensa previa al encuentro liguero ante el Levante UD de este sábado.

Precisamente, para este encuentro en Valencia, Simeone informó que Giuliano Simeone "sigue con el estado febril" que ya le hizo perderse el encuentro de la Champions del pasado miércoles. Por lo que previsiblemente, el argentino será baja, al igual que Antoine Griezmann. "Antoine está en un proceso bueno de recuperación y seguramente ya a partir del lunes empezará a entrenar con el grupo. Contaré con los mismos que estábamos el otro día contra el Bodo/Glimt", especificó.

Preguntado por Pablo Barrios, cuyo cambio ante el equipo noruego por Robin Le Norman sorprendió a la grada, el entrenador colchonero explicó que es consciente de que "es un jugador muy importante" para el club porque no tienen un "recambio parecido" y que trata de protegerlo. "Tonto no soy. El otro día cuando salió, yo fui el primero que decía 'estoy sacando a Pablo', pero lo sacaba para que mañana pueda volver a empezar, que nos dé lo que pueda tener", puntualizó.

Uno de los temas que rodea a la entidad en las últimas semanas es la incorporación de efectivos a la plantilla, aunque Simeone tiene claro que no es su tema. "Yo soy entrenador y tengo que trabajar con los futbolistas que el club me da y estoy para trabajar como lo he hecho siempre desde que llegué. Sé que tengo que trabajar en mi lugar, que es ser entrenador, y tengo que trabajar como entrenador", zanjó.

"Los jugadores no están pensando en la posible llegada de algún compañero o no, están pensando en el partido, estamos centrados en esto. Ya hemos hablado demasiado de un mismo tema, que se hace aburrido y no hay mucho para seguir contando de todo lo que hablamos. El equipo está dando lo que tiene. Los futbolistas, como explicaba el día del partido con el Bodo/Glimt, están dando el máximo y estoy muy contento con el trabajo que están haciendo los chicos", reiteró.

Finalmente, Simeone valoró el rival para los 'playoffs' de la Liga de Campeones 2025-2026, el Club Brujas, tras el sorteo de este viernes. "Sabemos las características de los chicos que juegan en el Brujas, que en su casa son fuertes. Tienen una mentalidad importante cuando juegan de local, en su ambiente, con velocidad. Será un partido duro y difícil", detalló.