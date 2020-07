Fútbol.- Simeone: "No me detengo, buscamos mejorar"

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, elogió el trabajo de su equipo y del club en general para responder a la "necesidad" de asegurar su presencia en la próxima Liga de Campeones, gracias al triunfo (1-0) ante el Betis.

"Un partido duro, con un montón de episodios que no nos favorecieron. El gol en la mano, el gol en fuera de juego, aparecieron las pérdidas de pelota tras la presión. La expulsión nos generó dificultades con todo el cansancio acumulado. Se me pone la piel de gallina cuando os cuento que en el campo no hay cuerpos pero sí hay almas. El equipo en el momento de más dificultad apareció todo eso que tiene el Wanda, que es inigualable", dijo.

El técnico local se refirió en rueda de prensa a la importancia de jugar la Champions, en lo deportivo y económico. "El equipo ha respondido un año más a la necesidad que tenemos en el club para seguir creciendo, para seguir siendo mejores y avanzando en el destino inimaginable que soñamos siempre", afirmó.

Además, sobre los dos goles anulados, Simeone insistió en que el VAR unas veces te da y otras te quita, aunque le parecería buena idea que lo lleven exárbitros. Por otro lado, destacó la manera de competir de su equipo una vez más, en un partido reflejo de ese gen del club madrileño. "No me detengo en lo que vamos haciendo, buscamos mejorar y crecer", afirmó.

"Damos la nota al final de temporada. Hay mucha gente que ante cualquier circunstancia que va pasando durante la temporada aprovechan para 'se terminó el ciclo, la gente se aburre', y llenan un montón de páginas, marcando las cosas negativas que en ese momento puede ser que estén. Son etapas. Yo nunca dejé de confiar en el trabajo que sostiene este equipo. Nos fuimos reinventando para seguir siendo competitivos", apuntó.