Simeone: "No somos víctimas de nada"

Diego Simeone, head coach of Atletico de Madrid, looks on during the Spanish Cup, Copa del Rey, Final match played between Atletico de Madrid and Real Sociedad at La Cartuja stadium on April 18, 2026 in Sevilla, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, defendió este martes que los rojiblancos no son "víctimas de nada", después de caer en la final de la Copa del Rey Mapfre antes de afrontar la próxima semana la ida de las semifinales de la Champions ante el Arsenal FC, para lo que pidió "poner energía en hacer las cosas bien".

"Aceptando que siempre hay otro equipo que quiere ganar, hay otro equipo que hace las cosas bien. (La Real Sociedad) tuvo mérito para ganarla, y la vida es aceptar las situaciones que se van provocando, teniendo el aprendizaje que te lleva a recorrer los caminos que tenemos siempre por delante, y obviamente no saliendo de la búsqueda que tenemos", arrancó el argentino la rueda de prensa previa al encuentro de la jornada 33 de LaLiga EA Sports ante el Elche CF.

El club rojiblanco perdió en los penaltis la final del torneo copero ante la Real Sociedad, y ahora toca "volver a empezar, como siempre sucede cuando se termina una competición importante". "Centrarnos en el partido de mañana, poner nuestra energía en hacer las cosas bien, y a partir de ahí seguir compitiendo el sábado, y llegar de la mejor manera a la Champions. Pero para llegar de la mejor manera ahí, tenemos que empezar estando bien mañana", advirtió.

El 'Cholo' intentó también zanjar las críticas hacia Julián Álvarez, autor del gol del empate que mandó la final a la prórroga, y uno de los dos futbolistas que fallaron su penalti en la tanda. "La verdad que hizo un partidazo", aseguró.

Tras esto, se acordó de la afición, y el apoyo que se espera ante el Arsenal. "Le hemos dado las sensaciones y el pensamiento de llegar a ese lugar, de creer en lo que hacemos, de creer en lo que estamos trabajando, de estar en el lugar donde estamos, porque el equipo ha demostrado poder estar", advirtió.

"El otro día lo de la gente fue increíble, desde el inicio del partido, desde la llegada del día anterior, cómo despidió el equipo después de la derrota. Todas palabras de agradecimiento. Muchas veces ustedes buscan que uno diga un mensaje para que se sientan víctimas y no, víctimas no somos de nada, así que no hay otra cosa que pensar en seguir adelante, seguir caminando el camino que estamos recorriendo y buscar lo que queremos de una sola manera, trabajando", reflexionó.

Para Simeone, el Atlético de Madrid está "mejor que el año pasado" a estas alturas de temporada. "El año pasado quedamos fuera (de Champions) en octavos y perdimos (en Copa) en semifinales. Este año, desgraciadamente, perdimos en la final y estamos en semifinales, no es lo mismo", apuntó.

"El equipo está bien, sabe que está en un lugar privilegiado, que es estar entre los cuatro mejores de Europa, sabe y acepta que nos tocó perder porque el rival hizo mérito para poder salir campeón en la Copa del Rey y a seguir nuestro camino. ¿Cuál es nuestro camino? El Elche", zanjó.

Respecto a las bajas, el argentino avanzó que Alex Sorloth y Ademola Lookman tienen una "pequeña lesión", aunque espera que "se recuperen de la mejor manera para el sábado", algo que los médicos ven "posible". Mientras que Dávid Hancko "está evolucionando muy bien" y podría tener minutos el sábado ante el Athletic Club.

"Todavía no lo tengo decidido, pero tengo una idea. Jan (Oblak) está mejor y Pablo (Barrios) también está empezando a crecer, así que ojalá que en estos partidos que tenemos por delante nos puedan ayudar", agregó sobre el estado físico del portero esloveno y el mediocentro español.